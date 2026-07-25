Ο… γουρλής Χριστοδουλίδης

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Δεν πέρασε απαρατήρητη η ατάκα του Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την υποδοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αντί να ξεκινήσει από το Κυπριακό, ο πρωθυπουργός επέλεξε… τον καιρό.

«Σε ευχαριστούμε που μας έφερες λίγη δροσιά και λίγη βροχή», είπε χαμογελώντας στον Κύπριο πρόεδρο, σε μια στιγμή που προκάλεσε γέλια.

Η αλήθεια είναι πως η συγκυρία βοήθησε. Έπειτα από ημέρες καύσωνα, η αλλαγή του καιρού συνέπεσε με την άφιξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Αθήνα. Κάπως έτσι, στο Μαξίμου βρήκαν τον… «υπεύθυνο» για την πολυπόθητη ανάσα δροσιάς. Δεν γνωρίζουμε αν ο Κύπριος πρόεδρος μπορεί να επηρεάζει τον καιρό, αλλά είναι βέβαιο πως μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο του … γουρλή επισκέπτη.

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