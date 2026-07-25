search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 19:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.07.2026 18:13

«Όπου φύγει-φύγει» οι αδειούχοι: Ξεπέρασαν τους 50.000 οι ταξιδιώτες από τα λιμάνια της Αττικής – Το αδιαχώρητο στα πλοία (Video)

25.07.2026 18:13
peiraias-ioulios

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η έξοδος αδειούχων του Ιουλίου και του Αυγούστου συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την Αττική με προορισμό τα νησιά, αξιοποιώντας το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, με τα πλοία να αναχωρούν σχεδόν με πληρότητα, ενώ οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να εξυπηρετήσουν με ασφάλεια τον μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών και οχημάτων. 

Η κορύφωση της εξόδου σημειώθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου, όταν συνολικά 50.917 επιβάτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρωνικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, μαζί με τους επιβάτες μεταφέρθηκαν χιλιάδες οχήματα όλων των κατηγοριών, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη κινητικότητα που παρατηρείται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο.

Έξοδος αδειούχων: Ο Πειραιάς συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο όγκο επιβατών

Το μεγαλύτερο βάρος της επιβατικής κίνησης σήκωσε και φέτος το λιμάνι του Πειραιά, από όπου πραγματοποιήθηκαν 22 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου. Μέσα από αυτά ταξίδεψαν 24.545 επιβάτες, ενώ στα πλοία επιβιβάστηκαν 4.054 ΙΧ706 φορτηγά και 720 δίκυκλα.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση και στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, όπου πραγματοποιήθηκαν 60 δρομολόγια, εξυπηρετώντας 10.079 επιβάτες. Παράλληλα μεταφέρθηκαν 1.161 ΙΧ50 φορτηγά και 466 δίκυκλα, με την αυξημένη ζήτηση να αποδίδεται κυρίως στις σύντομες αποδράσεις του Σαββατοκύριακου προς τα κοντινά νησιά.

Μεγάλη ήταν η κινητικότητα και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα αναχώρησαν 12.019 επιβάτες μέσω 19 προγραμματισμένων δρομολογίων, ενώ φορτώθηκαν 2.571 ΙΧ101 φορτηγά και 301 δίκυκλα. Αντίστοιχα, από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 12 δρομολόγια, μεταφέροντας 4.274 επιβάτες, μαζί με 1.127 ΙΧ40 φορτηγά και 99 δίκυκλα.

Αυξημένη η κίνηση και το Σαββατοκύριακο

Η έντονη κινητικότητα συνεχίζεται και το Σάββατο, με τις προβλέψεις του Λιμενικού να δείχνουν ότι η έξοδος παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, μέσω των οποίων αναμένεται να ταξιδέψουν 22.759 επιβάτες.

Για τον Αργοσαρωνικό έχουν σχεδιαστεί 29 δρομολόγια υδροπτέρυγων με 505 επιβάτες, καθώς και 27 δρομολόγια οχηματαγωγών, τα οποία αναμένεται να μεταφέρουν 2.525 επιβάτες. Από τη Ραφήνα προβλέπονται 14 δρομολόγια με περίπου 8.000 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν 7 δρομολόγια για περίπου 2.715 ταξιδιώτες.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι από την Κυριακή 26 Ιουλίου το μεγάλο κύμα της εξόδου θα αρχίσει σταδιακά να εξομαλύνεται, χωρίς όμως να μειώνεται αισθητά η επιβατική κίνηση. Συγκεκριμένα, από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια με περίπου 16.292 επιβάτες, ενώ για τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται 24 δρομολόγια οχηματαγωγών για 1.759 επιβάτες και 14 δρομολόγια υδροπτέρυγων για ακόμη 290 επιβάτες. Από τη Ραφήνα θα πραγματοποιηθούν 14 δρομολόγια με 4.829 επιβάτες, ενώ το Λαύριο θα ολοκληρώσει το διήμερο με 13 δρομολόγια και περίπου 2.091 επιβάτες. Οι λιμενικές αρχές παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών και η ασφαλής διεξαγωγή της θερινής εξόδου.

Διαβάστε επίσης:

Παπάγου: 25χρονος ξυλοκοπήθηκε από 10 άτομα μέσα στο σπίτι του – Τον απείλησαν και με μαχαίρι

Χαλκιδική: Υπό έλεγχο η φωτιά στη Μόλα Καλύβα στην Κασσάνδρα

Κρήτη: Σε σοβαρή κατάσταση 2χρονο παιδί από τη Γερμανία – Κινδύνεψε να πνιγεί σε πισίνα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
akinita-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: 80χρονος βρέθηκε νεκρός από τον γιο του μέσα στο σπίτι του – Είχε τραύμα στο λαιμό

astinomia_vomva_2712_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καινούρια στοιχεία στο φως για τον Αιγύπτιο ισοβίτη με τη χειροβομβίδα: Στις φυλακές Διαβατών ο οργανωτής του σχεδίου για επίθεση – 15 οι πιθανοί στόχοι, ανάμεσα τους και ο Ντογιάκος

elstat_ktirio_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών με συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης

Adonis-Georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: Τη Δευτέρα ανακοινώνεται η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

peiraias-ioulios
ΕΛΛΑΔΑ

«Όπου φύγει-φύγει» οι αδειούχοι: Ξεπέρασαν τους 50.000 οι ταξιδιώτες από τα λιμάνια της Αττικής – Το αδιαχώρητο στα πλοία (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kaokokairia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: «Από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, απομακρύνεται το σενάριο για δεύτερο γύρο στην Αττική»

phising
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη μέσω Viber: Το «μήνυμα από το Temu» που θα σας αδειάσει τους λογαριασμούς

verykios_dimos
MEDIA

«Χτυπάει» Βερύκιο το MEGA; - Το MegaRadio και η Χρηστίδου

media mouse entos
MEDIA

Ο Άκης κι ο Χιώτης, οι κόντρες στην πρωινή ενημερωση, η Φαίη και το dominoeffect το ΣΚ, το-πολύ- πιθανό comeback του Πάνου Σόμπολου, η κινητικότητα για το MegaRadio και οι μεταγραφές του ΣΚΑΪ

Βρούτσης: Τα αναδρομικά θα φορολογηθούν ως εισόδημα το 2021 - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Από Δευτέρα (27/7) οι πληρωμές - Οι ημερομηνίες για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.07.2026 19:16
akinita-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: 80χρονος βρέθηκε νεκρός από τον γιο του μέσα στο σπίτι του – Είχε τραύμα στο λαιμό

astinomia_vomva_2712_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καινούρια στοιχεία στο φως για τον Αιγύπτιο ισοβίτη με τη χειροβομβίδα: Στις φυλακές Διαβατών ο οργανωτής του σχεδίου για επίθεση – 15 οι πιθανοί στόχοι, ανάμεσα τους και ο Ντογιάκος

elstat_ktirio_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών με συνεχή μείωση της αγοραστικής δύναμης

1 / 3