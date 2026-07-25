«Όπου φύγει-φύγει» οι αδειούχοι: Ξεπέρασαν τους 50.000 οι ταξιδιώτες από τα λιμάνια της Αττικής – Το αδιαχώρητο στα πλοία (Video)

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Η έξοδος αδειούχων του Ιουλίου και του Αυγούστου συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την Αττική με προορισμό τα νησιά, αξιοποιώντας το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, με τα πλοία να αναχωρούν σχεδόν με πληρότητα, ενώ οι λιμενικές αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή προκειμένου να εξυπηρετήσουν με ασφάλεια τον μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών και οχημάτων.

Η κορύφωση της εξόδου σημειώθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου, όταν συνολικά 50.917 επιβάτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου και τον Αργοσαρωνικό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, μαζί με τους επιβάτες μεταφέρθηκαν χιλιάδες οχήματα όλων των κατηγοριών, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη κινητικότητα που παρατηρείται κάθε χρόνο αυτή την περίοδο.

Έξοδος αδειούχων: Ο Πειραιάς συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο όγκο επιβατών

Το μεγαλύτερο βάρος της επιβατικής κίνησης σήκωσε και φέτος το λιμάνι του Πειραιά, από όπου πραγματοποιήθηκαν 22 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου. Μέσα από αυτά ταξίδεψαν 24.545 επιβάτες, ενώ στα πλοία επιβιβάστηκαν 4.054 ΙΧ, 706 φορτηγά και 720 δίκυκλα.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση και στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, όπου πραγματοποιήθηκαν 60 δρομολόγια, εξυπηρετώντας 10.079 επιβάτες. Παράλληλα μεταφέρθηκαν 1.161 ΙΧ, 50 φορτηγά και 466 δίκυκλα, με την αυξημένη ζήτηση να αποδίδεται κυρίως στις σύντομες αποδράσεις του Σαββατοκύριακου προς τα κοντινά νησιά.

Μεγάλη ήταν η κινητικότητα και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα αναχώρησαν 12.019 επιβάτες μέσω 19 προγραμματισμένων δρομολογίων, ενώ φορτώθηκαν 2.571 ΙΧ, 101 φορτηγά και 301 δίκυκλα. Αντίστοιχα, από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 12 δρομολόγια, μεταφέροντας 4.274 επιβάτες, μαζί με 1.127 ΙΧ, 40 φορτηγά και 99 δίκυκλα.

Αυξημένη η κίνηση και το Σαββατοκύριακο

Η έντονη κινητικότητα συνεχίζεται και το Σάββατο, με τις προβλέψεις του Λιμενικού να δείχνουν ότι η έξοδος παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 24 δρομολόγια, μέσω των οποίων αναμένεται να ταξιδέψουν 22.759 επιβάτες.

Για τον Αργοσαρωνικό έχουν σχεδιαστεί 29 δρομολόγια υδροπτέρυγων με 505 επιβάτες, καθώς και 27 δρομολόγια οχηματαγωγών, τα οποία αναμένεται να μεταφέρουν 2.525 επιβάτες. Από τη Ραφήνα προβλέπονται 14 δρομολόγια με περίπου 8.000 επιβάτες, ενώ από το Λαύριο θα πραγματοποιηθούν 7 δρομολόγια για περίπου 2.715 ταξιδιώτες.

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι από την Κυριακή 26 Ιουλίου το μεγάλο κύμα της εξόδου θα αρχίσει σταδιακά να εξομαλύνεται, χωρίς όμως να μειώνεται αισθητά η επιβατική κίνηση. Συγκεκριμένα, από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια με περίπου 16.292 επιβάτες, ενώ για τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται 24 δρομολόγια οχηματαγωγών για 1.759 επιβάτες και 14 δρομολόγια υδροπτέρυγων για ακόμη 290 επιβάτες. Από τη Ραφήνα θα πραγματοποιηθούν 14 δρομολόγια με 4.829 επιβάτες, ενώ το Λαύριο θα ολοκληρώσει το διήμερο με 13 δρομολόγια και περίπου 2.091 επιβάτες. Οι λιμενικές αρχές παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών και η ασφαλής διεξαγωγή της θερινής εξόδου.

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