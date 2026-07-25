«Χτυπάει» Βερύκιο το MEGA; – Το MegaRadio και η Χρηστίδου

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Με πολύ «άγριες» διαθέσεις βγαίνει στην αγορά τo Mega για να στελεχώσει το υπό δημιουργία ενημερωτικό του ραδιόφωνο αλλά και να ενισχύσει το τηλεοπτικό του πρόγραμμα για τη νέα σεζόν.

Οι προσεγγίσεις μέχρι τώρα έχουν γίνει κυρίως σε πρόσωπα του ΣΚΑΪ αλλά η νέα κρούση «χτυπά» πρόσωπο –σημαία στην καρδιά του Alpha. Σύμφωνα με πληροφορίες του tvinsider.gr, το Mega έκανε πρόταση συνεργασίας στον Δήμο Βερύκιο που έχει ταυτίσει την πορεία του με το ALPHA.

Πρόκειται για πρόταση –πακέτο που προβλέπει αξιοποίηση του γνωστού δημοσιογράφου τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση.Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η ιστοσελίδα, ο Όμιλος του Βαγγέλη Μαρινάκη πρότεινε στον Δήμο Βερύκιο να αναλάβει πρωινή εκπομπή στον ραδιοφωνικό σταθμό του Mega που θα εκπέμψει από τον Σεπτέμβριο.

Επιπλέον, πρότεινε στον δημοσιογράφο να αναλάβει κομβικό ρόλο και στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου που μετακινείται από το Σαββατοκύριακο στην «αρένα» της καθημερινής πρωινής ζώνης από τις 10 έως τη 1. Στόχος του καναλιού είναι ο Βερύκιος να βγαίνει στον αέρα του «Χαμογέλα και πάλι» στο πρώτο μέρος της εκπομπής που θα αφορά κυρίως την πολιτική επικαιρότητα σε ρόλο κεντρικού σχολιαστή.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, την πρόταση στον δημοσιογράφο μετέφερε ο Σταμάτης Μαλέλης σε πολύ πρόσφατη μεταξύ τους συνάντηση.

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