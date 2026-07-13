MEGA: Δευτέρα με Παρασκευή η Σίσσυ Χρηστίδου από τη νέα σεζόν

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Προώθηση στην πρωινή καθημερινή ζώνη προγράμματος, από το Σαββατοκύριακο, συναποφάσισαν οι ιθύνοντες του Mega και η Σίσσυ Χρηστίδου για τη νέα σεζόν.

Για τον σταθμό «μέτρησε» το γεγονός, όπως λέγεται, ότι η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» διαχειρίστηκε με ικανότητα τις προκλήσεις της επικαιρότητας, διατηρώντας τα στοιχεία της ψυχαγωγικής διάστασης της.

Στη νέα συνθήκη και με δεδομένο ότι «ομάδα επιτυχημένη δεν την αλλάζεις» η Χρηστίδου τη νέα σεζόν θα έχει μαζί της τους Παύλο Σταματόπουλο, Νίκο Συρίγο, Κωνσταντίνο Βασάλο και Βάλια Χατζηθεοδώρου μπροστά από τις κάμερες, ενώ η δημοσιογραφική υποστήριξη πίσω από αυτές θα ενισχυθεί, όπως υποστηρίζεται.

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