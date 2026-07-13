Φωτιά στη Νέα Κερασιά Θεσσαλονίκης

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στη Νέα Κερασιά του δήμου Θερμαϊκού, ξέσπασε γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2 ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκαν για συνδρομή στις πυροσβεστικές δυνάμεις και υδροφόρες του δήμου Θερμαϊκού.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης μεταβαίνει στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
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