ΓΣΕΕ: Μόνιμη εργασία στα λόγια, εργολαβίες, προσλήψεις συγγενών και απολύσεις στην πράξη, καταγγέλλει η ΕΝΟΤΗΤΑ

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Σφοδρή επίθεση στη διοίκηση της ΓΣΕΕ εξαπολύει η συνδικαλιστική παράταξη ΕΝΟΤΗΤΑ – Δύναμη Ευθύνης και Προοπτικής, κάνοντας λόγο για πλήρη αντίφαση ανάμεσα στις δημόσιες διεκδικήσεις της Συνομοσπονδίας υπέρ της μόνιμης και σταθερής εργασίας και στις πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, εφαρμόζονται στο εσωτερικό της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ΓΣΕΕ εμφανίζεται δημόσια να ζητά την κατάργηση των εργολαβιών και την ενίσχυση των σταθερών θέσεων εργασίας, την ίδια στιγμή όμως συνεχίζει να αναθέτει βασικές υπηρεσίες, όπως η φύλαξη και η καθαριότητα των εγκαταστάσεών της, σε εργολαβικές εταιρείες.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες αναθέσεις γίνονται χωρίς αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Συνομοσπονδίας, ενώ θέτει ερωτήματα για τους όρους των συμβάσεων, τα κριτήρια επιλογής των αναδόχων και το εάν προηγήθηκε οποιαδήποτε ανταγωνιστική διαδικασία.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η πρόσφατη ανάθεση της φύλαξης των κτιρίων της ΓΣΕΕ σε νέα εργολαβική εταιρεία, με την παράταξη να υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για τους εργαζόμενους που απασχολούνταν μέχρι σήμερα μέσω της προηγούμενης σύμβασης.



Παράλληλα, η ΕΝΟΤΗΤΑ σημειώνει ότι υπήρχε δυνατότητα κάλυψης των συγκεκριμένων αναγκών με μόνιμο προσωπικό, μέσω της Αστικής Εταιρείας ΕΛΕΚ, η οποία –όπως αναφέρει– έχει συσταθεί ακριβώς για τη χρηματοδότηση σταθερών θέσεων εργασίας.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει ακόμη καταγγελίες για προσλήψεις συγγενικών προσώπων της σημερινής ηγεσίας της ΓΣΕΕ σε μόνιμες θέσεις εργασίας με ικανοποιητικές αποδοχές, κάνοντας λόγο για διαφορετικά μέτρα και σταθμά στη διαχείριση του προσωπικού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και σε πρόσφατη παρέμβαση της πλειοψηφίας της ΓΣΕΕ στην ΕΥΔΑΠ, με την οποία ζητείται η προστασία της μόνιμης εργασίας, η διαφάνεια και η αξιοκρατία απέναντι στις εργολαβικές εταιρείες. Η ΕΝΟΤΗΤΑ χαρακτηρίζει τη στάση αυτή αντιφατική, υποστηρίζοντας ότι οι ίδιες αρχές δεν εφαρμόζονται εντός της Συνομοσπονδίας.

Στο στόχαστρο της παράταξης βρίσκεται και η υπόθεση εργαζομένου του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, ο οποίος, σύμφωνα με την ανακοίνωση, απολύθηκε, δικαιώθηκε δικαστικά με απόφαση που έκρινε άκυρη την απόλυσή του, χωρίς όμως –όπως καταγγέλλεται– να έχει υπάρξει συμμόρφωση της διοίκησης.



Τέλος, η ΕΝΟΤΗΤΑ υποστηρίζει ότι, παρά τις προβλέψεις, εξακολουθεί να μην της έχει παραχωρηθεί γραφειακός χώρος και ο απαραίτητος εξοπλισμός στην έδρα της ΓΣΕΕ, ενώ επικαλείται πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες έχουν διατεθεί και διαμορφωθεί χώροι για χρήση από συγγενικά πρόσωπα της σημερινής ηγεσίας.

Η παράταξη διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της ΓΣΕΕ, υποστηρίζοντας ότι στόχος της είναι μια τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμό στα δικαιώματα των εργαζομένων.

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