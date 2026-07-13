Marfin: Στην εργασία της, στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ, συνελήφθη από Βρετανούς αστυνομικούς η 46χρονη

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Στα duty free του αεροδρομίου Γκάτγουικ του Λονδίνου όπου εργαζόταν συνελήφθη η 46χρονη που αναζητούνταν για τον εμπρησμό της Marfin το 2010.

Σε βάρος της 46χρονης είχε εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Οι δύο 42χρονοι συνελήφθησαν την Παρασκευή και αμέσως έγινε γνωστό ότι έχει ταυτοποιηθεί και μια 46χρονη γυναίκα η οποία τα τελευταία οκτώ χρόνια ζει και εργάζεται στην Αγγλία όπου έχει δημιουργήσει οικογένεια και έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες είχε επικοινωνήσει με τις Αρχές υποστηρίζοντας ότι είχε πρόθεση να επιστρέψει στην Ελλάδα και να παρουσιαστεί ενώπιών τους, δηλώνοντας ταυτόχρονα αθώα, ωστόσο δεν ήταν σε θέση να αγοράσει το εισιτήριο της επιστροφής.

Η 46χρονη συνελήφθη σήμερα στην εργασία της, κρατείται από τις βρετανικές αρχές και αναμένεται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι αύριο θα βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες.

Τι ρόλο αποδίδουν στην 46χρονη ύποπτη

Η 46χρονη είναι η «Ύποπτη 10» στη σχετική χαρτογράφηση που είχαν κάνει οι άνδρες της ΕΛΑΣ που ασχολούνταν με την υπόθεση.

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