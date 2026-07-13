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13.07.2026 12:32

Λέκκας για Μύρτο Κεφαλονιάς: «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μεγαλύτερες κατολισθήσεις»

13.07.2026 12:32
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Ο Ευθύμης Λέκκας μίλησε το πρωί της Δευτέρας στο Open για την κατολίσθηση στην παραλία Μύρτος στην Κεφαλονιά και τα έκτακτα μέτρα που έχουν ληφθεί για την ασφάλεια της περιοχής.

«Το εύκολο είναι να κλείσουμε την παραλία του Μύρτου στην Κεφαλονιά, όμως όπως καταλαβαίνεται, αυτή τη χρονική περίοδο και δεδομένου ότι ο Μύρτος είναι η καλύτερη παραλία που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, μαζί με 2-3 ακόμη παραλίες, όπως το Ναυάγιο της Ζακύνθου και η Κόκκινη Άμμος στη Σαντορίνη, είναι εμβληματικές παραλίες.

Το εύκολο είναι να κλείσει η παραλία και να μην υπάρχει πρόσβαση, αλλά αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στο νησί. Εδώ δεν υπάρχει τόσος κίνδυνος όσο στο Ναυάγιο της Ζακύνθου, υπήρχε μόνο στην άκρη της παραλίας, συνεπώς θα είναι και τελείως διαφορετικές οι συνθήκες», τόνισε ο Ευθύμης Λέκκας.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής είπε πως «είμαστε στα όρια του ανεκτού κινδύνου, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε μεγαλύτερες κατολισθήσεις».

O ίδιος διευκρίνισε ότι μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου της Πολιτικής Προστασίας λόγω των κατολισθήσεων στο Μύρτο ελήφθησαν τα εξής έκτακτα μέτρα:

Σε περιπτώσεις κατολισθήσεων να απομακρύνονται οι τουρίστες. Όπως ανέφερε ο κ. Λέκκας δίνουν δείγματα οι κατολισθήσεις. Μετά από σεισμικές δονήσεις ή βροχοπτώσεις οι παραλίες να μείνουν κλειστές.

Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες που ενημερώνουν τους επισκέπτες για τον κίνδυνο κατολισθήσεων, καθώς πρόκειται για περιοχή όπου έχουν καταγραφεί αντίστοιχα φαινόμενα και στο παρελθόν.

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