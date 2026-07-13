Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Ψεύδεται χωρίς συστολή για τα F-35, στήνει έναν «ΣΥΡΙΖΑ 2»

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Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για όσα υποστήριξε περί «εθνικής ήττας» στο ζήτημα των F-35 εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατηγορώντας τον πρώην πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να παρουσιάσει «το μαύρο άσπρο» και να ξαναγράψει την ιστορία της περιόδου διακυβέρνησής του.

«Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς συστολή σε πανελλήνια μετάδοση. Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις, και μάλιστα για τεχνικά θέματα και για ζητήματα εξοπλιστικών. Είναι ο ορισμός τού να παρουσιάζει κάποιος το μαύρο άσπρο», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

«Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός, η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός. Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για τα F-35.

Δεν είχε μπει ούτε στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16», σημείωσε.

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι «η Ελλάδα έχει να θυμάται, σε επίπεδο επιτυχιών στην εξωτερική πολιτική, μία γραβάτα.

Τη γραβάτα-δώρο από τον κύριο Ζάεφ. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κυρίου Τσίπρα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα πρόσωπα που στηρίζουν τη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι περισσότερα από τα μισά από τα περίπου 400 μέλη είναι στελέχη, μέλη ή πρώην πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως είπε, ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να κρατήσει μακριά από το προσκήνιο τα αναγνωρίσιμα στελέχη της πρώτης γραμμής, ώστε η νέα προσπάθεια να εμφανιστεί ως κάτι διαφορετικό.

«Ο κύριος Τσίπρας τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ τα έκρυψε. Τα έστειλε στον εξώστη και, στη συνέχεια, εκτός συζήτησης και εκτός πολιτικού γηπέδου, για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό», ανέφερε.

«Αυτό το διαφορετικό, όμως, το στηρίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει και δεν έχει ταυτίσει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, πάει να δημιουργήσει έναν ΣΥΡΙΖΑ 2, κρύβοντας τα στελέχη πρώτης γραμμής», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.

Για Σέβη Βολουδάκη και Marfin

«Όσοι επιχειρούν να επιβάλουν τις θέσεις τους με πρακτικές που αντιβαίνουν στις δημοκρατικές αρχές και στο κράτος δικαίου θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος», ανέφερε o Παύλος Μαρινάκης σχετικά με τα συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι έξω από το σπίτι της υφυπουργού Σέβης Βολουδάκη.

Αναφέρθηκε και στις συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin, υπογραμμίζοντας ότι η Πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της να μη μείνει τίποτα στο σκοτάδι.

Όπως είπε, η δέσμευση αυτή αφορά πρωτίστως τις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων, αλλά αποτελεί και φόρο τιμής στη μνήμη τους. «Η Πολιτεία έκανε πράξη τη δέσμευσή της, πρωτίστως απέναντι στις οικογένειες και στους οικείους τους, να μην αφήσει τίποτα στο σκοτάδι και να συμβάλει στην απόδοση δικαιοσύνης, ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων», σημείωσε.

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