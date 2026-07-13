Δολοφονία 20χρονου στο Άργος: Απίστευτη δήλωση του δημάρχου – «Περριτή» η προφυλάκιση των δύο αστυνομικών, με «προβλήματα συμπεριφοράς» το θύμα

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Την ώρα που ο ίδιος ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, «κατακεραυνώνει» την εγκληματική συμπεριφορά των αστυνομικών που πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 20χρονο στο Άργος μετά από καταδίωξη, ο δήμαρχος Άργους – Μυκηνών, με μια πραγματικά απίστευτη ανάρτησή του στα social media, αποδίδει την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών στην «μεγάλη δημοσιότητα (που) βάρυνε στην κρίση των δικαστών», ενώ ταυτόχρονα αφήνει αιχμές για τους γονείς του θύματος, γράφοντας ότι «όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες;».

Αναλυτικά, ο Ιωάννης Μαλτέζος σημειώνει στην ανάρτησή του ότι «η απόφαση για την προφυλάκιση των δύο αστυνομικών μάς γεμίζει προβληματισμό. Η προφυλάκιση, σύμφωνα με τον νόμο, δεν είναι προκαταβολή ποινής ούτε μέσο ικανοποίησης της κοινής γνώμης. Είναι ένα ακραίο περιοριστικό μέτρο που εφαρμόζεται όταν ο κατηγορούμενος είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων. Στην προκειμένη περίπτωση, μιλάμε για δύο οικογενειάρχες, δύο στελέχη με πάνω από 20 χρόνια έντιμης υπηρεσίας στην πρώτη γραμμή, χωρίς καμία σκιά στο παρελθόν τους. Δεν υπήρχε βέβαια κανένα προηγούμενο με το θύμα, ούτε καμία πρόθεση. Υπήρξε μια στιγμή ακραίας έντασης στο πεδίο. Ηθικά και νομικά, η προφυλάκισή τους μοιάζει περιττή και γεννά την εύλογη υποψία ότι η μεγάλη δημοσιότητα βάρυνε στην κρίση των δικαστών. Οι δικαστές, όμως, πρέπει να κρίνουν με το γράμμα του νόμου και όχι υπό το βάρος της τηλεοπτικής δημοσιότητας».

Όσον αφορά στο θύμα, αναφέρει ότι «ακούσαμε τη μητέρα του θανόντος να αναφέρεται στα σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και την ιδιαιτερότητα του παιδιού της. Εννοείται ότι ένας νέος άνθρωπος χάθηκε και αυτό είναι ένα τραγικό γεγονός που δεν επιδέχεται σχετικοποίησης. Το ερώτημα όμως είναι αμείλικτο: Όταν γνωρίζεις ότι ένας νέος άνθρωπος αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, πώς τον αφήνεις να κυκλοφορεί στους δρόμους της πόλης, οδηγώντας επικίνδυνα και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο ζωής αθώους πολίτες; Τι έκανες για να αποτρέψεις ένα τέτοιο συμβάν; Πώς διαφυλάσσεται αντίστοιχα η κοινωνία; Αν εκείνη τη μέρα το όχημα αυτό παρέσυρε και σκότωνε ένα παιδί στους δρόμους του Άργους (μια πιθανότητα απολύτως ορατή με βάση τη συμπεριφορά του) τι θα λέγαμε σήμερα;».

Καταλήγει, δε, το ακροδεξιό του παραλήρημα – για ένα περιστατικό, στο οποίο αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές και σκότωσαν έναν άνθρωπο στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα δεν καταλάβαινε γιατί τον καταδίωκαν και βίωνε πραγματικό εφιάλτη – εκφράζοντας «την απόλυτη και ειλικρινή μου στήριξη στους δύο αστυνομικούς και στις οικογένειές τους, που δοκιμάζονται σκληρά. Έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη ότι στην πορεία της υπόθεσης θα επικρατήσει η νομική ορθότητα και η ψυχραιμία, μακριά από κραυγές και σκοπιμότητες».

Οργή από την ΝΕΑΡ

Η απαράδεκτη απ’ όλες τις απόψεις ανάρτηση του δημάρχου Άργους – Μυκηνών προκάλεσε τη σφοδρή και οργισμένη αντίδραση της Νέας Αριστεράς, η οποία καλεί το κυβερνών κόμμα να πάρει θέση.

Σε ανακοίνωσή της η ΝΕΑΡ αναφέρει: «Η ανάρτηση του δημάρχου Άργους-Μυκηνών και μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Ιωάννη Μαλτέζου, για τη δολοφονία του 20χρονου αποτελεί μνημείο ντροπής και αναισθησίας. Την ώρα που μια οικογένεια θρηνεί το παιδί της, ο δήμαρχος επιλέγει να επιτεθεί στη μητέρα του, να μεταθέσει σε αυτήν τις ευθύνες για τον χαμό του και να εμφανίσει τον 20χρονο ως απειλή από την οποία έπρεπε να προστατευθεί η τοπική κοινωνία.

Ο Ιω. Μαλτέζος, όμως, δεν περιορίστηκε εκεί. Έσπευσε να προσφέρει “την απόλυτη και ειλικρινή του στήριξη” στους δύο αστυνομικούς που έχουν ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση, αμφισβητώντας ευθέως την κρίση της Δικαιοσύνης. Να υπενθυμίσουμε στον δήμαρχο ότι ο θεσμικός του ρόλος δεν είναι να παίζει τον συνήγορο των προφυλακισμένων αστυνομικών ούτε τον κατήγορο της μητέρας του θύματος.

Την ίδια στιγμή που ακόμη και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δήλωσε ότι “οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί υπερέβαλαν, δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε η ζωή ενός παιδιού”, ο Ιω. Μαλτέζος παίρνει ξεκάθαρα το μέρος των αστυνομικών. Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να απαντήσει αν συντάσσεται με τις δηλώσεις του μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της. Αν όχι, την καλούμε να διαγράψει άμεσα τον δήμαρχο Άργους-Μυκηνών».

Προκλητική ανάρτηση και από τον πρώην δήμαρχο

Το εντυπωσιακό είναι ότι και ο πρώην δήμαρχος Άργους – Μυκηνών, Δημήτρης Καμπόσος, προχώρησε κι αυτός σε ανάρτηση υπέρ των αστυνομικών, χρησιμοποιώντας, μάλιστα, υβριστικούς χαρακτηρισμούς για όσους εκφράζουν ενστάσεις για τη συμπεριφορά των αστυνομικών.

Ο Δ. Καμπόσος ανέβασε ανάρτηση που έγραφε: «Κάτω τα χέρια από τους αστυνομικούς. Η αστυνομία είναι για την ασφάλεια των πολιτών και διώκτες των παράνομων» και στα σχόλια έγραψε: «ΑΝ ΜΠΟΥΝ ΣΠΊΤΙ ΣΑΣ ΜΕ ΠΙΣΤΌΛΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΕΤΕ ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΊΑ, ΝΑ ΠΆΡΕΤΕ ΕΝΑΝ ΠΑΠΠΆ Ή ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΟ (166). ΡΕ ΔΕΝ ΤΟ ΒΟΥΛΩΝΕΤΕ ΜΕΡΙΚΟΙ ΜΕΡΙΚΟΊ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΟΛΟ ΒΛΑΚΕΙΕΣ. Μ@@@ΚΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΛΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΤΏΝΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΚΆΘΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΊΑΣ Ή ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΊΤΕΣ ? (ήρεμα ρωτάω)».

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