Μαρινάκης για Σαμαρά: Δεν βάζουμε τα αυτονόητα σε διαπραγμάτευση

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Έμμεση συμπλήρωση στα όσα είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για το ενδεχόμενο – και τους όρους – μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά έκανε ο Παύλος Μαρινάκης στη διάρκεια του briefing.

Αφού, λοιπόν, ξεκαθάρισε ότι «στόχος μας είναι η αυτοδυναμία», και αφού έθεσε ένα ερώτημα («να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς»), τόνισε ότι «πρωθυπουργούς θεωρούμε -αυτονοήτως θα πω εγώ- ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετυμηγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος».

Εν ολίγοις, η ΝΔ ξεκαθαρίζει ότι σε οιαδήποτε κυβέρνηση συνεργασίας, πρωθυπουργός θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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