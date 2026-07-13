Εκλογικές φαντασιώσεις, το κυβερνητικό λάθος με τα F35, οι «μαύρες χήρες» του ΣΥΡΙΖΑ και η… Σαπουνά, τα πασοκικά «εν κινήσει» και ο Γερουλάνος

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Καλημέρα και καλή εβδομάδα

Από κάποιες πλευρές, που ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί επακριβώς – και για άγνωστο ακόμα λόγο – πλασάρονται ξανά στην πολιτική πιάτσα τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών τον… Σεπτέμβριο.

Μάλιστα πλασάρονται υπό μία βαρύγδουπη «βεβαιότητα» ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης την έχει λάβει την απόφαση. Και προφανώς την ανακοίνωσε σε «κάποιους», οι οποίοι «κάποιοι» τη διέρρευσαν σε άλλους «κάποιους», που με τη σειρά τους την μαρτύρησαν χωρίς αιδώ στους δημοσιογράφους για την πουν και αν την γράψουν. Μάλιστα! Και μετά χτύπησε το ξυπνητήρι..

Ευθέως λοιπόν και μην μασάτε:

Ούτε ο Μητσοτάκης δεν ξέρει αυτή την ώρα πότε θα κάνει εκλογές. Κι αν ήξερε δεν θα το έλεγε σε κανέναν που θα το διέρρεε. Σαφώς και θέλει άνοιξη, αλλά ετοιμάζεται (και ετοιμάζει τα πάντα) και για φθινόπωρο. Επιθυμεί και τα δύο σενάρια πάνω στο τραπέζι. Αν δεν περάσει το καλοκαίρι, το οποίο μπορεί να κρύβει εκπλήξεις, αποφάσεις τελικά, δεν λαμβάνονται, ειδικά όταν η κυβέρνηση απολαμβάνει άνετης κοινοβουλευτικής εμπιστοσύνης. Νόμος. Αν δεν δει τις δημοσκοπήσεις στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου, αποφάσεις δεν θα λάβει.

Το λάθος με τα F35 στην Τουρκία

Ξέμεινε από… διορατικότητα – αν είχε ποτέ δηλαδή – η ελληνική διπλωματία. Και ρεαλισμό.

Εδώ και καιρό είναι εμφανές ότι ο αμερικανικός παράγοντας «παίζει» άγρια με τον Ερντογάν. Τόσο άγρια που ο Τραμπ δεν περιορίζεται μόνο στα κομπλιμέντα προς τον Τούρκο πρόεδρο.

Τον «αβαντάρει» ακόμα και στη διαμάχη του με το Ισραήλ.

Και επίσης είναι ηλίου φαεινότερο ότι θέλει να ξεκολλήσει το θέμα των F35 προς την Τουρκία.

Το να αναλώνεται η ελληνική κυβέρνηση σε μία μάχη εντυπώσεων για την πώληση των F35 είναι και μάταιος κόπος, αλλά και στρατηγικά λάθος.

Όταν η χώρα μας έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά για ισχύ στον αέρα (Rafale, F35 κ.α), τι είδους απειλή μπορεί να κρύβει μία πώληση πέντε F35 στην Τουρκία;

Έτσι κι αλλιώς δεν εξαρτάται από την Αθήνα η εξέλιξη του θέματος. Και ήταν ολιγωρία της κυβέρνησης που δεν έπιασε τις κινήσεις στο τρίγωνο «Ουάσιγκτον – Άγκυρα – Μόσχα», εντός του οποίου θα κριθεί το συγκεκριμένο ζήτημα, ώστε να μην αναλώνει δυνάμεις.

Η Αθήνα καλό είναι να «διαβάσει» το νέο διεθνές σκηνικό. Και να κάνει ψύχραιμες και μελετημένες κινήσεις. Ήδη στο πεδίο της αποτροπής, έστω και κάπως (έως πολύ) ακριβά (οικονομικά μιλώντας) έχει κάνει κινήσεις.

Ουσία θέλει και όχι επικοινωνία.

Αν είναι να πιέζεται από Σαμαρά, Βελόπουλο και Καρυστιανού δεν θα καταφέρει τίποτα η ελληνική διπλωματία, για αν το πούμε απλά.

Υπομονή. Οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ ίσως δώσουν κάποια «λύση» στα προβλήματά μας.

Το δράμα του ΣΥΡΙΖΑ και οι «μαύρες χήρες»

Δεν ξέρω ποιο είναι το μεγαλύτερο δράμα των ημερών: Αυτός της Βραζιλίας που πήγε και γύρισε από το Mουντιάλ χωρίς να… ακουμπήσει ή του ΣΥΡΙΖΑ, που δει καταστάσεις απερίγραπτες;

Η παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου θα έπρεπε κανονικά να «απελευθερώσει» το κόμμα. Η στρατηγική του «support» στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα απέτυχε – την τελείωσε ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός – και άρα η αυτόνομη πορεία και η κάθοδος στις εκλογές, απέναντι και στον ιστορικό ηγέτη του χώρου, είναι μονόδρομος.

Όπως και η εκλογή αρχηγού – δεν έχουν εφευρεθεί ακόμα κόμματα ακέφαλα σαν τον Καβαλάρη.

Και φυσικά όποιο στέλεχος θεωρεί ότι το μέλλον είναι το (και στο) κόμμα Τσίπρα, οφείλει να παραιτηθεί και να δοκιμάσει την τύχη του.

Κι όταν λέμε παραίτηση, εννοούμε παραίτηση – όπως την είπε και την έκανε ο ίδιος ο Τσίπρας.

Αντί αυτού, κάποια «φαμελλικά» στελέχη, ήτοι μία δράκα «Μαύρων Χήρων», με επικεφαλής τη… Αναστασία Σαπουνά, έχουν ζωστεί με… «εκρηκτικά», ταμπουρώθηκαν στην Κουμουνδούρου και φωνάζουν σαν τον Πρέκα «ελάτε να την πάρετε». Θα ήταν κανονική κωμωδία αν δεν επρόκειτο ήταν τόσο σοβαρό το θέμα. Σοβαρό για την ίδια τη Δημοκρατία, τη λειτουργία των κομμάτων και την Αριστερά βέβαια.

Κανείς δεν γνωρίζει στο μεταξύ τι είδους και με ποια σύνθεση είναι τα όργανα που έχουν απομείνει – φοβερή κατάσταση. Βλέπετε, με τις παραιτήσεις, έχουν τελειώσει και οι αναπληρωματικοί για να συμπληρώσουν την κεντρική επιτροπή ή και την πολιτική γραμματεία.

Ξεκαθάρισμα και ηγετικές βλέψεις

Από σήμερα λοιπόν θα αρχίσει το τελικό ξεκαθάρισμα στον ΣΥΡΙΖΑ:

Θα επικυρωθούν προφανώς οι αποφάσεις της κεντρικής επιτροπής.

Θα τεθεί το θέμα της νέας ηγεσίας. Η εκλογή νέου επικεφαλής την ΚΟ είναι επιβεβλημένη για να εκπροσωπείται το κόμμα στη Βουλή.

Μετά θα αποφασιστεί εάν θα πάνε στη βάση ή σε άλλο όργανο για την εκλογή προέδρου.

Ο Παύλος Πολάκης έχει δηλώσει ενδιαφέρον, η Ρένα Δούρου το θέλει, ο Νίκος Παππάς διεκδικεί καταλυτικό ρόλο.

Πάντως σε ό,τι έχει γίνει, καταλυτικό ρόλο έχει παίξει ο Παύλος Πολάκης. Αν καταφέρει αυτή τη φορά να γίνει πρόεδρος μένει να φανεί.

Ο Γερουλάνος και το «εν κινήσει»

Αυτά τα «εν κινήσει» που λένε κάποιοι για το ΠΑΣΟΚ – εννοώντας ότι μπορεί ή και πρέπει να αλλάξει ο Νίκος Ανδρουλάκης εάν οι εκλογές γίνουν την άνοιξη και το Κίνημα δεν μπορεί να συγκρατήσει δυνάμεις, ακούγονται κάπως περίεργα, πρέπει να σας πω.

Ή για να το πω πιο απλά, δεν βλέπω τρόπο ή πρόθυμους να θέσουν τέτοιο θέμα στο δρόμο προς τις εκλογές. Ο Ανδρουλάκης θα δώσει τη μάχη όπως αυτός επιλέξει – το εάν είναι καλό ή κακό αυτό για το ΠΑΣΟΚ είναι άλλο θέμα. Αλλά «εν κινήσει» με ευθεία αμφισβήτηση του Ανδρουλάκη δεν γίνεται. Εάν ο πρόεδρος Νίκος έχει κάποια ιδέα, τότε ναι, μπορεί να συζητηθεί.

Να κινηθεί για παράδειγμα ο Παύλος Γερουλάνος, όπως αναφέρουν κάποιοι σε κάποια στέκια, το θεωρώ μάλλον απίθανο.

Προς το παρόν αυτά. Το ΠΑΣΟΚ άλλωστε πάει διακοπές με διψήφιο ποσοστό στα γκάλοπ. Αν γυρίσει με μονοψήφια λες και το έλιωσε ο καλοκαιρινός ήλιος, το ξανασυζητάμε…

Το μεγάλο στοίχημα του IRIS

Μπορεί το IRIS να έπαψε πλέον να θεωρείται μια «εναλλακτική» λύση στις ηλεκτρονικές πληρωμές, όμως στη ΔΙΑΣ γνωρίζουν ότι η πραγματική μάχη τώρα αρχίζει. Τα στοιχεία δείχνουν εντυπωσιακή ανάπτυξη – το ποσοστό των άμεσων πληρωμών έφτασε στο 35,8% τον Ιούνιο, από μόλις 3,3% στα τέλη του 2021, ενώ οι χρήστες ξεπερνούν τα 4,6 εκατομμύρια και οι επαγγελματίες τις 600.000. Ωστόσο, το ζητούμενο δεν είναι πλέον πόσοι έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία, αλλά πόσοι την επιλέγουν στην καθημερινότητά τους. Αυτό ήταν και το μήνυμα της διευθύνουσας συμβούλου της ΔΙΑΣ, Σταυρούλας Καμπουρίδου, στη γενική συνέλευση της εταιρείας. Στην αγορά, πάντως, εκτιμούν ότι το επόμενο βήμα θα κριθεί από το κατά πόσο οι επιχειρήσεις θα προωθήσουν ενεργά το IRIS ως εναλλακτική στις πληρωμές με κάρτα, μειώνοντας έτσι και το κόστος των προμηθειών. Οι επόμενοι μήνες αναμένονται καθοριστικοί.

Επενδυτικό ενδιαφέρον για την Τράπεζα Χανίων

Η μετατροπή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων σε Ανώνυμη Εταιρεία φαίνεται πως αρχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον της αγοράς. Κατά τη γενική συνέλευση της τράπεζας, ο πρόεδρος Μιχαήλ Μαρακάκης ενημέρωσε τους συνεταίρους για την πορεία του μετασχηματισμού, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι διαδικασίες προχωρούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό. Στην αγορά, πάντως, το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στο επόμενο βήμα, δηλαδή στην είσοδο νέων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο, όταν ολοκληρωθεί η αλλαγή της νομικής μορφής. Η έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 και η απόφαση για έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης πέρασαν σχεδόν απαρατήρητες μπροστά στις συζητήσεις για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει για την κρητική τράπεζα. Αν όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι επόμενοι μήνες αναμένεται να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

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