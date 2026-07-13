Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στην Κω

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Σεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, στις 02:46, στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κω.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Κεφάλου, ενώ το εστιακό του βάθος υπολογίστηκε στα 128,4 χιλιόμετρα.
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