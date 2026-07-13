Θεσσαλονίκη: Νεκρός ανασύρθηκε 78χρονος λουόμενος στην παραλία της Περαίας

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 78χρονος από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Περαίας Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και ένα ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου διαπίστωσε τον θάνατό του. Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο».
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
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