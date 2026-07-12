Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Άβαντα Αλεξανδρούπολης και Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης

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Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το απόγευμα στον ‘Αβαντα Αλεξανδρούπολης και στον ‘Αγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης.

Στον ‘Αβαντα Αλεξανδρούπολης, η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση λίγο μετά τις 19:00, ενώ αντιμετωπίστηκε από ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 23 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ, έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιήθηκαν ρίψεις νερού από ένα ελικόπτερο και τρία πυροσβεστικά αεροσκάφη. Συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Μία ώρα νωρίτερα, γύρω στις 18.00, είχε ξεσπάσει πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στον ‘Αγιο Αθανάσιο τού δήμου Χαλκηδόνος, στη Θεσσαλονίκη. Η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με 35 πυροσβέστες, ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, δέκα οχήματα και δύο ελικόπτερα να επιχειρούν στο σημείο, ενώ συνέδραμαν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η φωτιά οριοθετήθηκε περίπου μισή ώρα μετά την εκδήλωσή της, ενώ προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη από το 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής για την εξέλιξη του συμβάντος.

Κλιμάκια των αρμόδιων Διευθύνσεων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των δύο πυρκαγιών.

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