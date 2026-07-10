Το «παράδοξο» του επιδόματος των 300 ευρώ – Μένουν εκτός, λόγω ηλικίας, 473.000 συνταξιούχοι

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Σε θρίλερ για εκατοντάδες χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους εξελίσσεται η καταβολή της νέας, αυξημένης οικονομικής ενίσχυσης των 300 ευρώ, η οποία έχει προγραμματιστεί να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων έως το τέλος Νοεμβρίου 2026. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση προχώρησε σε σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, προκειμένου να ενταχθούν περισσότεροι πολίτες, η διατήρηση του αυστηρού ηλικιακού «κόφτη» των 65 ετών δημιουργεί συνταξιούχους δύο ταχυτήτων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τον αναλυτικό οδηγό που εξέδωσε η ΕΝΥΠΕΚΚ, εξαιτίας αποκλειστικά και μόνο του ηλικιακού κριτηρίου αναμένεται να μείνουν εκτός της έκτακτης παροχής τουλάχιστον 473.700 συνταξιούχοι. Αν συνυπολογιστούν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, ο αριθμός όσων χάνουν το επίδομα αγγίζει το μισό εκατομμύριο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις τάξεις των συνταξιουχικών οργανώσεων.

Η βασική αντίφαση του νέου νομοθετικού πλαισίου εντοπίζεται στο ότι, ενώ τα όρια ετήσιου εισοδήματος αυξήθηκαν αισθητά (στα 25.000 ευρώ για τους άγαμους από 14.000 ευρώ και στα 35.000 ευρώ για τους έγγαμους), οι προϋποθέσεις χορήγησης παραμένουν άκαμπτες ως προς την ηλικία. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όσοι λαμβάνουν κύρια σύνταξη γήρατος, θανάτου ή αναπηρίας, υπό την απαράβατη προϋπόθεση να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αυτός ο οριζόντιος περιορισμός δημιουργεί μια μακρά λίστα «κομμένων», στην οποία περιλαμβάνονται:

Συνταξιούχοι που λαμβάνουν κύρια σύνταξη (π.χ. λόγω ενσήμων ή πρόωρης συνταξιοδότησης) αλλά είναι κάτω των 65 ετών.

Χήρες και χήροι κάτω των 60 ετών (καθώς για τη συγκεκριμένη κατηγορία ο κόφτης υποχώρησε ειδικά στα 60 έτη), οι οποίοι μάλιστα διαθέτουν και δική τους σύνταξη.

Ορφανά τέκνα που εισπράττουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα.

Όσοι έχουν βγει στη σύνταξη με μειωμένα όρια πριν από το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Από το ηλικιακό όριο εξαιρούνται ουσιαστικά μόνο οι δικαιούχοι αναπηρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ (που έλαβαν σύνταξη τον Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς) και οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΠΕΚΑ.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ επισημαίνει ότι η αύξηση του κονδυλίου (το οποίο ξεπερνά τα 560 εκατ. ευρώ για το 2026, χρηματοδοτούμενο από το υπερπλεόνασμα) δεν κατανέμεται με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Αντίθετα, αφήνει εκτός ευάλωτες κατηγορίες πολιτών που πλήττονται εξίσου από την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, δημιουργώντας μια αδικαιολόγητη διάκριση με βάση τη γέννηση και όχι την πραγματική οικονομική ανάγκη. Το γεγονός αυτό αναμένεται να αποτελέσει πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης το επόμενο διάστημα, καθώς η ακρίβεια στα βασικά αγαθά συνεχίζει να εξανεμίζει το εισόδημα των νοικοκυριών.

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