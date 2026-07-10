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10.07.2026 18:47

Ο Φάμελλος παραιτήθηκε, αλλά συνεχίζει να κάνει… αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη

10.07.2026 18:47
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Φαίνεται ότι του έμεινε το… κουσούρι να λειτουργεί ως πολιτικός αρχηγός ο Σωκράτης Φάμελλος, παρά την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Λίγο μετά τη μετωπική Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για το ζήτημα της ακρίβειας,  ο παραιτηθείς πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του στηλιτεύει την φράση του πρωθυπουργού για «μείωση 10 σεντ στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου», κάνοντας λόγο για κοροϊδία εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλά για «επικοινωνιακά καθρεφτάκια προς ιθαγενείς» και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι βάζει πλάτη στην «καθαρή κλεψιά» των διυλιστηρίων, ενώ επαναφέρει και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου η μείωση τιμής να φτάσει στην αντλία.

Αναλυτικά η ανάρτηση Φάμελλου

«Ποιον κοροϊδεύει ο κ. Kyriakos Mitsotakis; Την ώρα που τα δύο διυλιστήρια καταγράφουν κέρδη ύψους 1 δισ. ευρώ το τρίμηνο (!), η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί θα μειώσουν την τιμή κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο diesel; Την ίδια ώρα που τα διυλιστήρια αύξησαν πριν από μία εβδομάδα τις τιμές έως και 20 λεπτά/λίτρο, και τώρα τις μειώνουν κατά το ήμισυ; Την ίδια ώρα που οι διεθνείς τιμές του Brent έχουν υποχωρήσει 25% με 30% αλλά στην Ελλάδα οι καταναλωτές πληρώνουν από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη; Η λύση δεν είναι τα επικοινωνιακά «καθρεφτάκια» προς ιθαγενείς. Αυτά κύριε Μητσοτάκη είναι καθαρή κλεψιά των διυλιστηρίων, στην οποία η κυβέρνηση βάζει πλάτη. Μόνη λύση είναι ο δημόσιος έλεγχος και η ρύθμιση της ενεργειακής αγοράς, με φορολόγηση υπερκερδών, μείωση ΕΦΚ και περιορισμός περιθωρίου (κέρδους) διύλισης, ώστε η μείωση τιμής να φτάσει στην αντλία. Προτάσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει καταθέσει επανειλημμένα στη Βουλή».

Πάντως, για την ιστορία, όπως διευκρίνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αποχώρησε ούτε από το κόμμα ούτε από τη Βουλή…

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 19:28
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