Ο Φάμελλος παραιτήθηκε, αλλά συνεχίζει να κάνει… αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Φαίνεται ότι του έμεινε το… κουσούρι να λειτουργεί ως πολιτικός αρχηγός ο Σωκράτης Φάμελλος, παρά την παραίτησή του από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Λίγο μετά τη μετωπική Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για το ζήτημα της ακρίβειας, ο παραιτηθείς πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτησή του στηλιτεύει την φράση του πρωθυπουργού για «μείωση 10 σεντ στη βενζίνη και 5 στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου», κάνοντας λόγο για κοροϊδία εκ μέρους του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλά για «επικοινωνιακά καθρεφτάκια προς ιθαγενείς» και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι βάζει πλάτη στην «καθαρή κλεψιά» των διυλιστηρίων, ενώ επαναφέρει και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου η μείωση τιμής να φτάσει στην αντλία.

Αναλυτικά η ανάρτηση Φάμελλου

«Ποιον κοροϊδεύει ο κ. Kyriakos Mitsotakis; Την ώρα που τα δύο διυλιστήρια καταγράφουν κέρδη ύψους 1 δισ. ευρώ το τρίμηνο (!), η κυβέρνηση πανηγυρίζει γιατί θα μειώσουν την τιμή κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτά στο diesel; Την ίδια ώρα που τα διυλιστήρια αύξησαν πριν από μία εβδομάδα τις τιμές έως και 20 λεπτά/λίτρο, και τώρα τις μειώνουν κατά το ήμισυ; Την ίδια ώρα που οι διεθνείς τιμές του Brent έχουν υποχωρήσει 25% με 30% αλλά στην Ελλάδα οι καταναλωτές πληρώνουν από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων στην Ευρώπη; Η λύση δεν είναι τα επικοινωνιακά «καθρεφτάκια» προς ιθαγενείς. Αυτά κύριε Μητσοτάκη είναι καθαρή κλεψιά των διυλιστηρίων, στην οποία η κυβέρνηση βάζει πλάτη. Μόνη λύση είναι ο δημόσιος έλεγχος και η ρύθμιση της ενεργειακής αγοράς, με φορολόγηση υπερκερδών, μείωση ΕΦΚ και περιορισμός περιθωρίου (κέρδους) διύλισης, ώστε η μείωση τιμής να φτάσει στην αντλία. Προτάσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει καταθέσει επανειλημμένα στη Βουλή».

Πάντως, για την ιστορία, όπως διευκρίνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, παραιτήθηκε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν αποχώρησε ούτε από το κόμμα ούτε από τη Βουλή…

Διαβάστε επίσης:

Ο Μαρινάκης «πετάει το γάντι» στον Ανδρουλάκη: Κατάθεσε νομοσχέδιο για τη 13η σύνταξη

Η Συμεωνίδου κουμανταδόρος στην Κουμουνδούρου έτοιμη να επαναλάβει το… Γκάζι

Μαύρος για τάσεις MRB: Δεν φαίνεται αυτοδυναμία – O Tσίπρας ανεβαίνει, η Καρυστιανού πέφτει













