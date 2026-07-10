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10.07.2026 12:01

Η Συμεωνίδου κουμανταδόρος στην Κουμουνδούρου έτοιμη να επαναλάβει το… Γκάζι

10.07.2026 12:01
symeonidou_syriza

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Έξω από τα θηκάρια έχουν βγει τα μαχαίρια στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι διπλωματικές συμπεριφορές και οι εγκράτειες έχουν πάει περίπατο και οι κατηγορίες που αλληλοεκτοξεύονται είναι άνευ προηγουμένου. Φυσικά και οι προσωπικές επιθέσεις.

Για παράδειγμα η πλευρά της «αυτόνομης ύπαρξης» του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έχει τόσο με την αναπληρώτρια γραμματέα Αναστασία Σαπουνά, την οποία θεωρούσε έτσι κι αλλιώς ως «απλή βοηθό» του Σωκράτη Φάμελλου, αλλά την υπεύθυνη οργανωτικού Ελένη Συμεωνίδου.

«Η Συμεωνίδου έδινε κάρτες δήθεν Κεντρικοεπιτροπάριων σε μία τριαντάδα δικών της απλών στελεχών από την Αθήνα και στις κρίσιμες στιγμές τους έβαζε στις συνεδριάσεις για να κρίνουν τις ψηφοφορίες εντελώς νόθα και αντικαταστατικά» αποκαλύπτει κομματικός παράγοντας. Του οποίου η μαρτυρία έχει αξία, καθότι είδε από πολύ κοντά (μα παρά πολύ κοντά όμως) τι έκανε η Συμεωνίδου και στην υπόθεση με το Γκάζι και το μπουζουξίδικο.

«Για φανταστείτε το: Έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια της Συμεωνίδου και της Σαπουνά» μονολογούσε παλιό στέλεχος του χώρου, με εμφανή την απόγνωση, την απορία και την απελπισία…

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