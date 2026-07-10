Οι αδελφές Λόπεζ «τρέλαναν» το Παρίσι – Οι κοινές εμφανίσεις τους στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής (Videos/Photos)

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Τις εντυπώσεις κατάφεραν να κλέψουν η Τζένιφερ Λόπεζ και η αδερφή της, Λίντα Λόπεζ, οι οποίες δίνουν καθημερινά το «παρών» στις λαμπερές εκδηλώσεις της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Η διάσημη σταρ της μουσικής και του κινηματογράφου επέλεξε ένα εντυπωσιακό nude φόρεμα με διαφάνειες με την υπογραφή της Σίλιας Κριθαριώτη, συνδύαζόντάς το με λευκή φτερωτή εσάρπα και ασορτί clutch.

Η εμφάνισή της αυτή πραγματικά τρέλανε τους πάντες, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα fashion icons της παγκόσμιας showbiz.

Το βίντεο που δημοσίευσε η JLO

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να δημοσιεύσει και ξεχωριστό βίντεο από την iconic εμφάνισή της στο ντεφιλέ της Ελληνίδας σχεδιάστριας.

Η Λίντα Λόπεζ εντυπωσιάζει

Τα βλέμματα, ωστόσο, δεν μονοπώλησε η Τζένιφερ Λόπεζ, με τη μικρότερη αδερφή της, Λίντα να τραβάει τα φλας, κάνοντας μια από τις πιο τολμηρές στιλιστικές επιλογές της.

Σε κάθε περίπτωση, οι κοινές εμφανίσεις των αδερφών Λόπεζ δεν έμειναν ασχολίαστες, προκαλώντας το έντονο ενδιαφέρον στα διεθνή μέσα, με πολλούς να σχολιάζουν, μάλιστα, ότι «τρέλαναν» το Παρίσι με το στιλ, τη λάμψη και την αυτοπεποίθησή τους, με κάθε τους έξοδο να μετρατρέπεται σε fashion event, επιβεβαιώνοντας πως η κομψότητα και η φινέτσα είναι οικογενειακή υπόθεση.

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