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10.07.2026 08:34

Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη

10.07.2026 08:34
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Σε εξέλιξη βρίσκεται από πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Αντιτρομοκρατική) σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Κρήτης για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα την 1/7/2026 σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ατόμων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα ενώ διενεργούνται έρευνες σε χώρους και οικήματα. Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Yπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε αναφέρει σε τηλεοπτική του συνέντευξη στις 2 Ιουλίου ότι «η Δημοκρατία απαιτεί δικογραφία και πλήρεις αποδείξεις για να δικαστούν οι ένοχοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συλληφθούν αυτοί οι δολοφόνοι. Είναι δέσμευση δική μου, των Αρχών, της Δημοκρατίας μας. Θα οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη».

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