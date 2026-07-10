Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για την υπόθεση βιασμού στο Α.Τ. Ομόνοιας

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Ένοχοι κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι βίασαν μέσα στο Α.Τ. Ομονοίας μία 19χρονη τον Οκτώβριο του 2022.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι οι δύο αστυνομικοί προχώρησαν σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεση της 19χρονης και τους καταδίκασε με την κατηγορία του βιασμού από κοινού.

Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραφε με κάμερα τις αποτρόπαιες πράξεις του.

Ο τρίτος αστυνομικός που κατηγορούνταν, κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της συνέργειας.

Η οριστική ποινή θα ανακοινωθεί το απόγευμα.

Η 19χρονη κατηγορεί πως βιάστηκε από τους αστυνομικούς που τους συνάντησε ενώ έκαναν περιπολία στο Θησείο, και κινήθηκε προς το μέρος τους για να τους ρωτήσει ένα πρόβλημα που είχε με την εργασία της. Αυτοί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, την οδήγησαν στα αποδυτήρια και τη βίασαν, με τον έναν να την βιντεοσκοπεί.

Οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους είπαν ότι όλα έγιναν με την συναίνεσαή της.

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