search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.07.2026 09:41

Ένοχοι οι δύο αστυνομικοί για την υπόθεση βιασμού στο Α.Τ. Ομόνοιας

10.07.2026 09:41
at omonoias 88- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ένοχοι κρίθηκαν οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται ότι βίασαν μέσα στο Α.Τ. Ομονοίας μία 19χρονη τον Οκτώβριο του 2022.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκρινε κατά πλειοψηφία ότι οι δύο αστυνομικοί προχώρησαν σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεση της 19χρονης και τους καταδίκασε με την κατηγορία του βιασμού από κοινού.

Ο ένας εκ των δύο αστυνομικών καταδικάστηκε ομόφωνα και για παράβαση προσωπικών δεδομένων, καθώς κατέγραφε με κάμερα τις αποτρόπαιες πράξεις του.

Ο τρίτος αστυνομικός που κατηγορούνταν, κρίθηκε αθώος για την κατηγορία της συνέργειας.

Η οριστική ποινή θα ανακοινωθεί το απόγευμα.

Η 19χρονη κατηγορεί πως βιάστηκε από τους αστυνομικούς που τους συνάντησε ενώ έκαναν περιπολία στο Θησείο, και κινήθηκε προς το μέρος τους για να τους ρωτήσει ένα πρόβλημα που είχε με την εργασία της. Αυτοί, σύμφωνα με την κατάθεσή της, την οδήγησαν στα αποδυτήρια και τη βίασαν, με τον έναν να την βιντεοσκοπεί.

Οι κατηγορούμενοι στην απολογία τους είπαν ότι όλα έγιναν με την συναίνεσαή της.

Διαβάστε επίσης

Θρίλερ με βρέφος 10 μηνών: Σφήνωσε τροφή στο λαιμό του κι έγινε αεροδιακομιδή από τη Ρόδο στην Αθήνα

Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη – Το προφίλ των συλληφθέντων

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Από τσιγάρο η πρώτη φλόγα – Πώς συνέβη η καταστροφή (Photos/Videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
symeonidou_syriza
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Συμεωνίδου κουμανταδόρος στην Κουμουνδούρου έτοιμη να επαναλάβει το… Γκάζι

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου – Τι θα συμβεί σε όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στη Ρόδο: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε υποστεί πνιγμονή

georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιμένει ο Γεωργιάδης: Ο Τσίπρας πήρε λεφτά και υπάρχει μάρτυρας – «Αδωνισμός, τοξικότητα και πανικός» απάντησε η ΕΛΑΣ

modelo-haaland4
LIFESTYLE

Η Ρωσίδα καλλονή που έγινε viral για την ομοιότητά της με τον Έρλινγκ Χάαλαντ (Photos – Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

seires-new
MEDIA

Tηλεθέαση: Τι ποσοστά σημείωσαν στο φινάλε τους «H Γη της Ελιάς» και «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι»

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

7026346
ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για τις εμπρηστικές επιθέσεις και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη - Το προφίλ των συλληφθέντων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 12:03
symeonidou_syriza
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Συμεωνίδου κουμανταδόρος στην Κουμουνδούρου έτοιμη να επαναλάβει το… Γκάζι

tautotitew-new-2048×1364
ΕΛΛΑΔΑ

Nέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου στις 3 Αυγούστου – Τι θα συμβεί σε όσους δεν έχουν πάρει τις καινούργιες

vrefos
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγική κατάληξη στη Ρόδο: Πέθανε το 10 μηνών βρέφος που είχε υποστεί πνιγμονή

1 / 3