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09.07.2026 20:52

Η απίστευτη παράκληση της Γιώτας Γρίβα στους διοργανωτές πανηγυριών: Μην κάνετε με AI τις αφίσες μας

09.07.2026 20:52
giota-griva

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Τη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η τραγουδίστρια Γιώτα Γρίβα, με αφορμή τη δημιουργία αφισών για διάφορα events με τη χρήση ΑΙ, η οποία, όπως τονίζει, αλλοιώνει την εικόνα των καλλιτεχνών.

Με ανάρτησή της στο Facebook, η ίδια θέλησε να απευθύνει δημόσια έκκληση προς τους διοργανωτές πανηγυριών και εκδηλώσεων, ζητώντας να αποφεύγεται η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία των φωτογραφιών των καλλιτεχνών.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις αυτές συχνά οδηγούν σε παραμορφωμένες εικόνες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική εμφάνιση των τραγουδιστών, ενώ τόνισε τη σημασία της συνεργασίας με επαγγελματίες του χώρου για ένα πιο προσεγμένο αποτέλεσμα.

«Αγαπητοί φίλοι, θέλω δημόσια να απευθύνω έκκληση σε όλους τους διοργανωτές των εκδηλώσεων. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην χρησιμοποιείτε ΑΙ για να φτιάξετε τις αφίσες των καλλιτεχνών. Έχει ξεφύγει η κατάσταση εντελώς. Βγαίνουμε παραμορφωμένοι και εντελώς διαφορετικοί από ότι είμαστε στην πραγματικότητα. Ο καθένας από εμάς έχει κάνει τη φωτογράφισή του, έχει πληρώσει κάποια χρήματα και έχει επεξεργαστεί τη φωτογραφία του μέχρι εκεί που θέλει. Μην παρεμβαίνετε άλλο στις φωτογραφίες μας. Υπάρχουν επαγγελματίες μακετίστες που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Απευθυνθείτε σε αυτούς για το σωστό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ!», έγραψε χαρακτηριστικά η Γιώτα Γρίβα.

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ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 20:56
giota-griva
ΕΛΛΑΔΑ

Η απίστευτη παράκληση της Γιώτας Γρίβα στους διοργανωτές πανηγυριών: Μην κάνετε με AI τις αφίσες μας

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