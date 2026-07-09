Μαθήματα αλληλεγγύης, γενναιοδωρίας και πολύπλοκων ταυτοτητών από τις αραβικές ομάδες στο Μουντιάλ 2026

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Στο Μουντιάλ του 2022 το Μαρόκο κόντρα σε κάθε προγνωστικό έφτασε στον ημιτελικό και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Σήμερα κουβαλάει τις ελπίδες όχι μόνο του έθνους αλλά ολόκληρου του αραβικού κόσμου για μία νίκη στο Μουντιάλ.

Η χρονιά, όμως, ήταν ιστορική όποιο και να είναι το αποτέλεσμα: Για πρώτη φορά 8 αραβικές ομάδες (η Αλγερία, η Αίγυπτος, το Ιράκ, η Ιορδανία, το Μαρόκο, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τυνησία) προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Μουντιάλ φέτος προσέφερε μία μοναδική ευκαιρία στα αραβικά έθνη να αλλάξουν το αφήγημα γύρω από τον αραβικό κόσμο, ανατρέποντας στερεότυπα και αρνητικές απεικονίσεις.

Η Ιορδανία έδειξε τι θα πει αραβική φιλοξενία

Η Ιορδανία έκανε το της ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με προπονητή τον Μαροκινό Τζαμάλ Σελλάμι, και παρότι κληρώθηκε σε δύσκολο όμιλο, σκόραρε σε όλα τα ματς. Το εξαιρετικό ομαδικό γκολ που πέτυχε ο Μούσα αλ-Τααμάρι εναντίον της βασίλισσας Αργεντινής, θα είναι πολύτιμη ανάμνηση για τους Ιορδανούς. Αλλά η Ιορδανίας κέρδισε τον θαυμασμό επιδεικνύοντας παραδοσιακή αραβική φιλοξενία και γενναιοδωρία και εκτός γηπέδου. Μετά τον αγώνα κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με τα πεντακάθαρα αποδυτήρια και δώρα που άφησαν για τους εργαζόμενους στο γήπεδο του Σαν Φρανσίσκο.

Οι ποδοσφαιρόφιλοι είχαν ακόμα την ευκαιρία να μάθουν για την ποικιλομορφία του αραβικού κόσμου.

Η ποικιλομορφία του Ιράκ

Το Ιράκ ανέδειξε τη δύναμη της ενότητας υπό μία κοινή εθνική ταυτότητα σε μια χώρα όπου ιστορικά επικρατούσαν διαιρέσεις. Δίπλα στην εθνική σημαία του Ιράκ κυμάτισε η κουρδική, ασσυριακή σημαία, εκπροσωπώντας τις περήφανες κοινότητες που συγκροτούν τη χώρα.

Περίπλοκες ταυτότητες

Η Τυνησία σίγουρα επιθυμεί να ξεχάσει το τουρνουά. Στο πρώτο της ματς δέχθηκε γκολ από τον ποδοσφαιριστή Γιασίν Αγιάρι που εκπροσωπεί τη Σουηδία, αλλά έχει καταγωγή από το Μαρόκο και την Τυνησία. Ο Αγιάρι ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί σε μία κίνηση στην οποία συμπυκνώνονται οι δεσμοί που δημιουργεί η προέλευση, η πίστης εναντι της εθνικής ταυτότητας.

Η γλυκιά νίκη του Μαρόκο έναντι της Ολλανδίας

Το σχόλιο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ραφαέλ Βαν ντερ Βαάρτ ότι «Οι Μαροκινοί που δεν ήταν αρκετά καλοί για να παίξουν με Ολλανδίας παίζουν με το Μαρόκο» έκανε ακόμα πιο γλυκιά τη νίκη του Αραβικού έθνους έναντι της Ολλανδίας.

Αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό

Η Παλαιστινη μπορεί να μην προκρίθηκε στο Μουντιάλ αλλά ήταν παντού. Άραβες ποδοσφαιρόφιλοι και όχι μόνο κουβαλούσαν σημαίες της Παλαιστίνης και πανό με συνθήματα αλληλεγγύης στους ανθρώπους της Γάζας.

Σε μία περίπτωση όταν η ασφάλεια του γηπέδου επιχείρησε να κατασχέσει την παλαιστινιακή σημαία, οπαδοί άρχισαν να φωνάζουν «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ο προπονητής της Αιγύπτου Χοσάμ Χασάν ήρθε αποφασισμένος να μην αφήσει να ξεχαστεί το Παλαιστινιακό. Γιόρτασε τη νίκη έναντι της Αυστραλίας υψώνοντας στον αγωνιστικό χώρο μια παλαιστινιακή σημαία. «Ο Θεός να τους χαρίσει τη νίκη… Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον αιγυπτιακό και στον παλαιστινιακό λαό», είπε στη συνέντευξη.

SHOCKING 🚨 Egypt's coach Hossam Hassan was raising Palestine flag after his team defeated Australia 🤯



Soon, Argentine supporters showed Israel flag at him after Argentina defeated Egypt 3-2.



Angry Hossam Hassan lost his cool took it out on a photographer 😳



Lesson – Don't… pic.twitter.com/96HsCgWtty — News Algebra (@NewsAlgebraIND) July 8, 2026

Πριν το ματς της Αιγύπτου με την Αργεντινή ειπε «Κάθε μέρα, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, παιδιά και γυναίκες. Σας παρακαλώ αφήστε τους Παλαιστίνιους να ζήσουν».

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