search
ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 22:35
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

09.07.2026 21:50

Μαθήματα αλληλεγγύης, γενναιοδωρίας και πολύπλοκων ταυτοτητών από τις αραβικές ομάδες στο Μουντιάλ 2026

09.07.2026 21:50
Morocco

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο Μουντιάλ του 2022 το Μαρόκο κόντρα σε κάθε προγνωστικό έφτασε στον ημιτελικό και κατέλαβε την τέταρτη θέση. Σήμερα κουβαλάει τις ελπίδες όχι μόνο του έθνους αλλά ολόκληρου του αραβικού κόσμου για μία νίκη στο Μουντιάλ.

Η χρονιά, όμως, ήταν ιστορική όποιο και να είναι το αποτέλεσμα: Για πρώτη φορά 8 αραβικές ομάδες (η Αλγερία, η Αίγυπτος, το Ιράκ, η Ιορδανία, το Μαρόκο, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τυνησία) προκρίθηκαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το Μουντιάλ φέτος προσέφερε μία μοναδική ευκαιρία στα αραβικά έθνη να αλλάξουν το αφήγημα γύρω από τον αραβικό κόσμο, ανατρέποντας στερεότυπα και αρνητικές απεικονίσεις. 

Η Ιορδανία έδειξε τι θα πει αραβική φιλοξενία

Η Ιορδανία έκανε το της ντεμπούτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με προπονητή τον Μαροκινό Τζαμάλ Σελλάμι, και παρότι κληρώθηκε σε δύσκολο όμιλο, σκόραρε σε όλα τα ματς. Το εξαιρετικό ομαδικό γκολ που πέτυχε ο Μούσα αλ-Τααμάρι εναντίον της βασίλισσας Αργεντινής, θα είναι πολύτιμη ανάμνηση για τους Ιορδανούς. Αλλά η Ιορδανίας κέρδισε τον θαυμασμό επιδεικνύοντας παραδοσιακή αραβική φιλοξενία και γενναιοδωρία και εκτός γηπέδου. Μετά τον αγώνα κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες με τα πεντακάθαρα αποδυτήρια και δώρα που άφησαν για τους εργαζόμενους στο γήπεδο του Σαν Φρανσίσκο.

Οι ποδοσφαιρόφιλοι είχαν ακόμα την ευκαιρία να μάθουν για την ποικιλομορφία του αραβικού κόσμου. 

Η ποικιλομορφία του Ιράκ

Το Ιράκ ανέδειξε τη δύναμη της ενότητας  υπό μία κοινή εθνική ταυτότητα σε μια χώρα όπου ιστορικά επικρατούσαν διαιρέσεις. Δίπλα στην εθνική σημαία του Ιράκ κυμάτισε η κουρδική, ασσυριακή σημαία, εκπροσωπώντας τις περήφανες κοινότητες που συγκροτούν τη χώρα.

Περίπλοκες ταυτότητες

Η Τυνησία σίγουρα επιθυμεί να ξεχάσει το τουρνουά. Στο πρώτο της ματς δέχθηκε γκολ από τον ποδοσφαιριστή Γιασίν Αγιάρι που εκπροσωπεί τη Σουηδία, αλλά έχει καταγωγή από το Μαρόκο και την Τυνησία. Ο Αγιάρι ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί σε μία κίνηση στην οποία συμπυκνώνονται οι δεσμοί που δημιουργεί η προέλευση, η πίστης εναντι της εθνικής ταυτότητας

Η γλυκιά νίκη του Μαρόκο έναντι της Ολλανδίας

Το σχόλιο του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Ραφαέλ Βαν ντερ Βαάρτ ότι «Οι Μαροκινοί που δεν ήταν αρκετά καλοί για να παίξουν με Ολλανδίας παίζουν με το Μαρόκο» έκανε ακόμα πιο γλυκιά τη νίκη του Αραβικού έθνους έναντι της Ολλανδίας.

Αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό

Η Παλαιστινη μπορεί να μην προκρίθηκε στο Μουντιάλ αλλά ήταν παντού.  Άραβες ποδοσφαιρόφιλοι και όχι μόνο κουβαλούσαν σημαίες της Παλαιστίνης και πανό με συνθήματα αλληλεγγύης στους ανθρώπους της Γάζας.

Σε μία περίπτωση όταν η ασφάλεια του γηπέδου επιχείρησε να κατασχέσει την παλαιστινιακή σημαία, οπαδοί άρχισαν να φωνάζουν «λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Ο προπονητής της Αιγύπτου Χοσάμ Χασάν ήρθε αποφασισμένος να μην αφήσει να ξεχαστεί το Παλαιστινιακό. Γιόρτασε τη νίκη  έναντι της Αυστραλίας υψώνοντας στον αγωνιστικό χώρο μια παλαιστινιακή σημαία. «Ο Θεός να τους χαρίσει τη νίκη… Αφιερώνω αυτή τη νίκη στον αιγυπτιακό και στον παλαιστινιακό λαό», είπε στη συνέντευξη. 

Πριν το ματς της Αιγύπτου με την Αργεντινή ειπε «Κάθε μέρα, χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, παιδιά και γυναίκες. Σας παρακαλώ αφήστε τους Παλαιστίνιους να ζήσουν».

Διαβάστε επίσης

Εικόνες καταστροφής από την κατοικία του Χαμενεΐ μετά το πλήγμα ΗΠΑ-Ισραήλ έδωσαν στη δημοσιότητα ιρανικά ΜΜΕ (Video)

Το περίστροφο που χάρισε ο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ προκαλεί αμηχανία και προβλήματα στις υπηρεσίες ασφαλείας

Μιλάνο: 32χρονος πήδηξε με αλεξίπτωτο στα χρώματα της Παλαιστίνης από το Duomo (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ακόμη μία νύχτα έντασης στο Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις από την Μπουσέρ έως το Μπαντάρ Αμπάς

zoi konstantopoulou 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «100» κάλεσε η Κωνσταντοπούλου την ώρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας ζητώντας τη σύλληψη των γαλάζιων βουλευτών

patra
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέληξε ο 70χρονος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε οικοδομή στην Πάτρα

Morocco
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μαθήματα αλληλεγγύης, γενναιοδωρίας και πολύπλοκων ταυτοτητών από τις αραβικές ομάδες στο Μουντιάλ 2026

Andy Burnham
ΚΟΣΜΟΣ

Άντι Μπέρναμ: «Οι Εργατικοί δεν έκαναν το σωστό» για τη Γάζα – «Υπάρχουν αυξανόμενες αποδείξεις για εγκλήματα πολέμου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

MixCollage-08-Jul-2026-11-09-PM-3465
ΚΑΛΧΑΣ

Το δόλωμα από Γεωργιάδη που δεν τσίμπησε η ΕΛΑΣ, το μοντέλο «Μαριλίζα», η Νοτοπούλου, και τα… Καβαφικά του ΣΥΡΙΖΑ, το δίδυμο Κασσελάκη – Χριστοδουλάκη

aggelopouloi papanikolaou ntorsei 1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος με τα μαθήματα... καπιταλισμού από τους Αγγελόπουλους: Η υποαμοιβή ως κίνητρο χωρίς δικαίωση και οι Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 09.07.2026 22:29
iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ακόμη μία νύχτα έντασης στο Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις από την Μπουσέρ έως το Μπαντάρ Αμπάς

zoi konstantopoulou 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «100» κάλεσε η Κωνσταντοπούλου την ώρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας ζητώντας τη σύλληψη των γαλάζιων βουλευτών

patra
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέληξε ο 70χρονος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε οικοδομή στην Πάτρα

1 / 3