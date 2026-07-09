Γεωργιάδης: Σχεδιασμένος από τον Τσίπρα ο πολιτικός διασυρμός Φάμελλου

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Την εκτίμηση ότι η πολιτική φθορά του Σωκράτη Φάμελλου και η σημερινή του παραίτηση αποτέλεσαν αποτέλεσμα σχεδιασμού από τον Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του, στην οποία καταλόγισε στον πρώην πρωθυπουργό την ευθύνη για την αποχώρηση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όσα ακολούθησαν ως σήμερα ήταν το σχέδιο κατά γράμμα του Τσίπρα, ο οποίος από την επόμενη των εθνικών εκλογών του 2023 αποφάσισε ότι η πολιτική του επιβίωση εξαρτάται από την εξόντωση του @syriza_gr από την πρώτη μέρα που δήθεν παραμέρισε σχεδίαζε βήμα βήμα την καταστροφή του πρώην κόμματός του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Στην ίδια ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Ο πολιτικός διασυρμός του Σωκράτη Φάμελλου που οδήγησε στην σημερινή του παραίτηση ήταν σχεδιασμένος από την αρχή από τον Αλέξη Τσίπρα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο περιστατικό του «εξώστη» κατά την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντάς το ως καθοριστική στιγμή. «Η κρίσιμη για εκείνον στιγμή ήταν ο εξώστης. Αν είχε σηκωθεί διαμαρτυρόμενος να φύγει σεβόμενος τον θεσμό που εκπροσωπούσε θα είχε την ευκαιρία του. Από την ώρα που έκατσε και τον εξευτέλισε ο Τσίπρας έπρεπε να παραιτηθεί την επόμενη ημέρα για να διασώσει την αξιοπρέπειά του».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο @SFamellos δεν είναι ασήμαντος πολιτικά το αντίθετο. Αν εξαιρέσεις την πολύ άσχημη στιγμή του με την υιοθέτηση της γελοίας κατηγορίας περί δήθεν ευθυνών Μητσοτάκη για τον θάνατο του υιού της Εισαγγελέως εκεί στη Λάρισα, η υπόλοιπη του θητεία ήταν αξιοπρεπής. Και ως Υπουργός ήταν από τους καλούς της τραγικής εκείνης Κυβερνήσεως. Ο πολιτικός του διασυρμός όμως που οδήγησε στην σημερινή του παραίτηση ήταν σχεδιασμένος από την αρχή από τον @atsipras. Η κρίσιμη για εκείνον στιγμή ήταν ο εξώστης. Αν είχε σηκωθεί διαμαρτυρόμενος να φύγει σεβόμενος τον θεσμό που εκπροσωπούσε θα είχε την ευκαιρία του. Από την ώρα που έκατσε και τον εξευτέλισε ο Τσίπρας έπρεπε να παραιτηθεί την επόμενη ημέρα για να διασώσει την αξιοπρέπεια του.

Όσα ακολούθησαν ως σήμερα ήταν το σχέδιο κατά γράμμα του Τσίπρα, ο οποίος από την επόμενη των εθνικών εκλογών του 2023 αποφάσισε ότι η πολιτική του επιβίωση εξαρτάται από την εξόντωση του @syriza_gr από την πρώτη μέρα που δήθεν παραμέρισε σχεδίαζε βήμα βήμα την καταστροφή του πρώην κόμματος του. Στην ουσία δεν είχε φύγει ποτέ. Για τον Τσίπρα όμως η αναπόφευκτη ανάδειξη του @pavpol2222 στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να είναι το απρόβλεπτο που θα χαλάσει τα δόλια σχέδια του. Ο Παύλος Πολάκης δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τον Τσίπρα και τα ποσοστά του Σύριζα θα τα ανεβάσει αρκετά για να τον βάλει στην Βουλή.

Μόνο που η πολιτική επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ και του Πολάκη θα εξαρτηθούν από την αποτυχία του Τσίπρα και επιτυχία του Τσίπρα και είσοδος στην Βουλή του Σύριζα δεν χωράνε. Η συνέχεια θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ίσως η απόφαση του Τσίπρα να εξευτελίσει τον Σωκράτη Φάμελλο θα αποδειχθεί και το κρίσιμο του λάθος. Για να δούμε!».

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