search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 00:11
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.07.2026 22:44

Γεωργιάδης: Σχεδιασμένος από τον Τσίπρα ο πολιτικός διασυρμός Φάμελλου

09.07.2026 22:44
adonis_georgiadis_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Την εκτίμηση ότι η πολιτική φθορά του Σωκράτη Φάμελλου και η σημερινή του παραίτηση αποτέλεσαν αποτέλεσμα σχεδιασμού από τον Αλέξη Τσίπρα εξέφρασε ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του, στην οποία καταλόγισε στον πρώην πρωθυπουργό την ευθύνη για την αποχώρηση του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όσα ακολούθησαν ως σήμερα ήταν το σχέδιο κατά γράμμα του Τσίπρα, ο οποίος από την επόμενη των εθνικών εκλογών του 2023 αποφάσισε ότι η πολιτική του επιβίωση εξαρτάται από την εξόντωση του @syriza_gr από την πρώτη μέρα που δήθεν παραμέρισε σχεδίαζε βήμα βήμα την καταστροφή του πρώην κόμματός του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Στην ίδια ανάρτηση ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε: «Ο πολιτικός διασυρμός του Σωκράτη Φάμελλου που οδήγησε στην σημερινή του παραίτηση ήταν σχεδιασμένος από την αρχή από τον Αλέξη Τσίπρα».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο περιστατικό του «εξώστη» κατά την παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» στην Αθήνα, χαρακτηρίζοντάς το ως καθοριστική στιγμή. «Η κρίσιμη για εκείνον στιγμή ήταν ο εξώστης. Αν είχε σηκωθεί διαμαρτυρόμενος να φύγει σεβόμενος τον θεσμό που εκπροσωπούσε θα είχε την ευκαιρία του. Από την ώρα που έκατσε και τον εξευτέλισε ο Τσίπρας έπρεπε να παραιτηθεί την επόμενη ημέρα για να διασώσει την αξιοπρέπειά του».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Ο @SFamellos δεν είναι ασήμαντος πολιτικά το αντίθετο. Αν εξαιρέσεις την πολύ άσχημη στιγμή του με την υιοθέτηση της γελοίας κατηγορίας περί δήθεν ευθυνών Μητσοτάκη για τον θάνατο του υιού της Εισαγγελέως εκεί στη Λάρισα, η υπόλοιπη του θητεία ήταν αξιοπρεπής. Και ως Υπουργός ήταν από τους καλούς της τραγικής εκείνης Κυβερνήσεως. Ο πολιτικός του διασυρμός όμως που οδήγησε στην σημερινή του παραίτηση ήταν σχεδιασμένος από την αρχή από τον @atsipras. Η κρίσιμη για εκείνον στιγμή ήταν ο εξώστης. Αν είχε σηκωθεί διαμαρτυρόμενος να φύγει σεβόμενος τον θεσμό που εκπροσωπούσε θα είχε την ευκαιρία του. Από την ώρα που έκατσε και τον εξευτέλισε ο Τσίπρας έπρεπε να παραιτηθεί την επόμενη ημέρα για να διασώσει την αξιοπρέπεια του.

Όσα ακολούθησαν ως σήμερα ήταν το σχέδιο κατά γράμμα του Τσίπρα, ο οποίος από την επόμενη των εθνικών εκλογών του 2023 αποφάσισε ότι η πολιτική του επιβίωση εξαρτάται από την εξόντωση του @syriza_gr από την πρώτη μέρα που δήθεν παραμέρισε σχεδίαζε βήμα βήμα την καταστροφή του πρώην κόμματος του. Στην ουσία δεν είχε φύγει ποτέ. Για τον Τσίπρα όμως η αναπόφευκτη ανάδειξη του @pavpol2222 στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να είναι το απρόβλεπτο που θα χαλάσει τα δόλια σχέδια του. Ο Παύλος Πολάκης δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος για τον Τσίπρα και τα ποσοστά του Σύριζα θα τα ανεβάσει αρκετά για να τον βάλει στην Βουλή.

Μόνο που η πολιτική επιβίωση του ΣΥΡΙΖΑ και του Πολάκη θα εξαρτηθούν από την αποτυχία του Τσίπρα και επιτυχία του Τσίπρα και είσοδος στην Βουλή του Σύριζα δεν χωράνε. Η συνέχεια θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ίσως η απόφαση του Τσίπρα να εξευτελίσει τον Σωκράτη Φάμελλο θα αποδειχθεί και το κρίσιμο του λάθος. Για να δούμε!».

Διαβάστε επίσης:

Το «100» κάλεσε η Κωνσταντοπούλου την ώρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας ζητώντας τη σύλληψη των γαλάζιων βουλευτών

Νίκος Παππάς μετά την παραίτηση Φάμελλου: Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της ΚΕ

Χάος στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση Φάμελλου – Αναβάλλεται η ΚΕ, «θα γίνει κανονικά» λένε Παππάς και Πολάκης





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kristiansen pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η «ασφαλιστική δικλείδα» στη συμφωνία με τη Λέστερ για Κρίστιανσεν

trump-netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν και Ερντογάν στο επίκεντρο συνομιλίας Τραμπ-Νετανιάχου

erdogan nato
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Θετικές εξελίξεις με τις ΗΠΑ για KAAN και F-35

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Αυτές είναι οι 17 κοστολογημένες δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τους συνταξιούχους

france morocco fasi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γαλλία – Μαρόκο 0-0 (Ημίχρονο) – Live η μάχη για την πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026 (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ErlingHaaland2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Χάαλαντ αγόρασε και δώρισε στην πόλη του βιβλίο κόστους 120.000 ευρώ με μύθους των Βίκινγκς

onasi-tops
ΚΟΣΜΟΣ

Από τους στίβους της παγκόσμιας ιππασίας στις δικαστικές αίθουσες: Η Αθηνά Ωνάση, ο Ίαν Τόπς και η διαμάχη των 63 εκατ. ευρώ

larnaka2 new
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος, η «πίσω αυλή» του Ισραήλ: Ακίνητα, σχολεία, συναγωγές και ο φόβος ενός αθόρυβου εποικισμού

MixCollage-08-Jul-2026-11-09-PM-3465
ΚΑΛΧΑΣ

Το δόλωμα από Γεωργιάδη που δεν τσίμπησε η ΕΛΑΣ, το μοντέλο «Μαριλίζα», η Νοτοπούλου, και τα… Καβαφικά του ΣΥΡΙΖΑ, το δίδυμο Κασσελάκη – Χριστοδουλάκη

aggelopouloi papanikolaou ntorsei 1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος με τα μαθήματα... καπιταλισμού από τους Αγγελόπουλους: Η υποαμοιβή ως κίνητρο χωρίς δικαίωση και οι Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.07.2026 00:08
kristiansen pao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η «ασφαλιστική δικλείδα» στη συμφωνία με τη Λέστερ για Κρίστιανσεν

trump-netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν και Ερντογάν στο επίκεντρο συνομιλίας Τραμπ-Νετανιάχου

erdogan nato
ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν μετά τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ: Θετικές εξελίξεις με τις ΗΠΑ για KAAN και F-35

1 / 3