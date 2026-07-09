Νίκος Παππάς μετά την παραίτηση Φάμελλου: Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της ΚΕ

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Την αντίθεσή του στην αναβολή της σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, λόγω της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου, εξέφρασε ο Νίκος Παππάς.

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι οι ώρες είναι κρίσιμες, προτάσσοντας την ανάγκη το κόμμα να λειτουργήσει συλλογικά.

Ο Νίκος Παππάς τόνισε ότι κανένας δεν έχει αρμοδιότητα να αναβάλλει τη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς κανείς δεν μπορεί να στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης.

Αναλυτικά η ανάρτηση Παππά

«Οι ώρες είναι κρίσιμες. Το κόμμα πρέπει να προχωρήσει συλλογικά. Ουδείς έχει αρμοδιότητα αναβολής της κεντρικής επιτροπής. Κανείς δε θα στερήσει από τα μέλη το δικαίωμα και την υποχρέωση τοποθέτησης».

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