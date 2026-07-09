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09.07.2026 20:51

Pulse: «Τάνγκο για δύο», μειώνει τη διαφορά από τη ΝΔ ο Τσίπρας – Ένας στους δύο ψηφοφόρους της ΕΛΑΣ θέλουν συνεργασία με ΠΑΣΟΚ

09.07.2026 20:51
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Νέα Δημοκρατία και ΕΛ.Α.Σ είναι οι δύο βασικοί παίκτες του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή, όπως αποτυπώνεται σε δημοσκόπηση της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της Pulse, η ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα μείωσε κατά μία ποσοστιαία μονάδα τη διαφορά της από τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά, ωστόσο, βρίσκεται στις 13 μονάδες, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να «παγιώνεται» σε ένα ποσοστό γύρω στο 11%, μακριά από τους στόχους και τις προσδοκίες του για νίκη στις εκλογές.

Ακολουθούν η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανούη Ελληνική Λύση, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25 δίνουν μάχη να κρατηθούν πάνω από το 3% και να εξασφαλίσουν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή.

Όσον αφορά στον δείκτη καταλληλότητας για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει προβάδισμα ανάλογο της διαφοράς και του ποσοστού της ΝΔ που μας προκύπτει στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή. Ο πρόεδρος της ΝΔ συγκεντρώνει το 30% των θετικών απαντήσεων, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας είναι στη δεύτερη θέση με 17%.

Προτιμήσεις για μετεκλογικές συνεργασίες

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα της Pulse για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, εφόσον την Κυριακή των εκλογών, όποτε και αν διεξαχθούν, δεν προκύψει ποσοστό αυτοδυναμίας για το πρώτο κόμμα.

Ένας στους δύο ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, θέλουν το ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση συνεργασίας, παρ’ ότι γνωρίζουν την απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη να μην συνεργαστεί συγκεκριμένα με το κυβερνών κόμμα.

Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, καθώς σε ποσοστό 32% δεν επιθυμούν συνεργασία με κανέναν, ενώ μόλις το 20% θέλει συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία και 18% συνεργασία με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.

Εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ψηφοφόρων της ΕΛ.Α.Σ., οι οποίοι, σε ποσοστό 45%, θέλουν συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.

Το προφίλ των ψηφοφόρων των νέων κομμάτων

Η δημοσκόπηση της Pulse μας προσφέρει εξαιρετικά χρήσιμα στοιχεία για τις «δεξαμενές από τις οποίες αντλούν ψηφοφόρους τα δύο νέα κόμματα, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και η Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού.

Πόσοι θα ψήφιζαν το κόμμα Σαμαρά

Η ανακοίνωση του κόμματος που ενδέχεται να συστήσει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αποτελεί – ίσως – την τελευταία παράμετρο που αναμένεται να καθορίσει το εκλογικό αποτέλεσμα και τις ισορροπίες. Η δημοσκόπηση της Pulse αποτυπώνει την πρόθεση του εκλογικού σώματος για το κόμμα Σαμαρά και μας δίνει τις τάσεις και ιδιαίτερα ποια κόμματα θα υποστούν τις μεγαλύτερες απώλειες.

Αυτοδυναμία έναντι κυβέρνησης συνεργασίας

Ιδιαίτερα σημαντική, είναι η πρόθεση των ψηφοφόρων για την επομένη των εκλογών. Το 45% θέλουν αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 38% θέλει κυβέρνηση συνεργασίας.

Η ακρίβεια το σημαντικότερο πρόβλημα για το 89% – Ανησυχία για τα ελληνοτουρκικά

Όσον αφορά τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας, το κόστος ζωής είναι το θέμα που απασχολεί τους εννέα στους δέκα πολίτες, οι οποίοι ζορίζονται να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις και τις ανάγκες τους κάθε μήνα.

Το 89% δήλωσε ότι η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, ενώ το 56% ανησυχεί σοβαρά για τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΣΚΑΪ-PULSE_09.07.26Λήψη

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