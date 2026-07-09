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09.07.2026 21:40

Μουντιάλ 2026: «Είναι… τρελό που βρισκόμαστε στα προημιτελικά» δηλώνει ο Χάαλαντ – Τι είπε για τον αγώνα με την Αγγλία

09.07.2026 21:40
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Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος γεννήθηκε στην Αγγλία, παραδέχθηκε την Πέμπτη (9/7) ότι θα είναι «πραγματικά ξεχωριστό» να αντιμετωπίσει τα «Τρία Λιοντάρια» το Σάββατο (11/7), στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μαϊάμι.

«Είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό, γιατί αγωνίζομαι στην Αγγλία, γεννήθηκα στην Αγγλία και τώρα θα παίξω απέναντι σε συμπαίκτες μου, οπότε θα αισθάνομαι λίγο άβολα», παραδέχθηκε ένας από τους κορυφαίους επιθετικούς της διοργάνωσης. Έχοντας σημειώσει επτά γκολ από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο Χάαλαντ τόνισε ότι απολαμβάνει στο έπακρο την εμπειρία.

«Καταρχάς, μόνο και μόνο που μπορώ να αγωνιστώ σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να παίζω σε μια τόσο μεγάλη σκηνή μαζί με τους φίλους μου», δήλωσε χαλαρός μπροστά στους δημοσιογράφους, πριν από την προπόνηση της Νορβηγίας στο προπονητικό κέντρο της Ίντερ Μαϊάμι.

Τέσσερις ημέρες μετά τη νίκη με 2-1 επί της Βραζιλίας στη φάση των «16», όπου πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας του, αναφέρθηκε σε εκείνη τη μεγάλη επιτυχία.

«Δεν το περίμενα καθόλου. Το γιόρτασα. Ακόμη και πριν από το παιχνίδι με τη Βραζιλία δεν περίμενα ότι θα βρισκόμασταν στα προημιτελικά. Ούτε η μητέρα μου το περίμενε, για να είμαι ειλικρινής», είπε.

«Το να παίξουμε και να νικήσουμε τη Βραζιλία ήταν κάτι... τρελό για εμάς τους Νορβηγούς. Και τώρα θα αντιμετωπίσουμε την Αγγλία σε προημιτελικό, κάτι πραγματικά απίστευτο. Αν δείτε τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες στη Νορβηγία, θα καταλάβετε ότι δεν είναι η συνηθισμένη εικόνα της χώρας», κατέληξε ο Χάαλαντ.

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