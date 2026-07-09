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09.07.2026 22:07

Κατέληξε ο 70χρονος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε οικοδομή στην Πάτρα

09.07.2026 22:07
patra

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Την τελευταία του πνοή άφησε ο 70χρονος εργαζόμενος που νοσηλευόταν από τον Μάιο, μετά το σοβαρό εργατικό ατύχημα που είχε σημειωθεί σε οικοδομή στην περιοχή της Αγυιάς, στην Πάτρα.

Το ατύχημα είχε λάβει χώρα στις 11 Μαΐου 2026, σε οικοδομή στην οδό Ευρώτα, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, τέσσερα άτομα βρίσκονταν στον χώρο εργασίας. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, μία τάβλα από τον 4ο όροφο έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι τον 70χρονο εργάτη.

Μετά το ατύχημα κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες Αρχές, ενώ στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του τραυματία στο νοσοκομείο. Παράλληλα, αστυνομικοί ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, όπου παρέμεινε νοσηλευόμενος εξαιτίας των βαριών τραυμάτων που είχε υποστεί. Παρά την προσπάθεια των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και σήμερα, Πέμπτη 9/7, έγινε γνωστός ο θάνατός του.

Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο εργατικό δυστύχημα.

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