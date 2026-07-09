Σύλληψη 70χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς στο Καλοχώρι

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Στη σύλληψη 70χρονου προχώρησε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτεμάχιο στη συμβολή των οδών Καπετάν Άγρα και Δαβάκη στο Καλοχώρι και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε επιχείρηση.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα από τα στοιχεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε, όταν 70χρονος, έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες.

Η φωτιά επεκτάθηκε σε παρακείμενες αποθήκες.

Ο 70χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για εμπρησμό από αμέλεια. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

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