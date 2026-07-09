Θρίλερ στα Μάλια: 18χρονος τουρίστας καταγγέλλει ξυλοδαρμό, ληστεία και ομηρία μέσα σε κλαμπ

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Στιγμές τρόμου έζησε στα Μάλια της Κρήτης ένας 18χρονος τουρίστας από τη Γερμανία, ο οποίος προσέφυγε στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα επίθεσης από δύο νεαρούς Έλληνες και έναν άνδρα από το Καμερούν.

Οι τρεις συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ληστεία, εκβίαση και αρπαγή, ενώ υπέβαλαν και οι ίδιοι μήνυση σε βάρος του νεαρού, κατηγορώντας τον για ψευδή καταμήνυση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο 18χρονος μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, όπου κατήγγειλε ότι λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα της περασμένης Τετάρτης διασκέδαζε σε κλαμπ στα Μάλια μαζί με έναν αλλοδαπό από τη Νορβηγία, όταν τους πλησίασαν οι τρεις κατηγορούμενοι.

Όπως υποστήριξε ο 18χρονος, οι τρεις κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι εκείνος και ο Νορβηγός είχαν προκαλέσει φθορά σε ηλεκτρονική συσκευή που τους ανήκει και απαίτησαν να τους αποζημιώσουν καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό.

Οι δύο τουρίστες αρνήθηκαν ότι είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή, επιμένοντας πως δεν προκάλεσαν τη φθορά. Όπως κατήγγειλε ο Γερμανός, στη συνέχεια οι δύο Έλληνες και ο άνδρας από το Καμερούν οδήγησαν τον ίδιο και τον Νορβηγό σε δωμάτιο εντός του καταστήματος και άρχισαν να τους χτυπούν με τα χέρια και τα πόδια στο κεφάλι και το σώμα. Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία, δεν τους επέτρεπαν να αποχωρήσουν, κρατώντας τους παρά τη θέλησή τους μέχρι να καταβάλουν τα χρήματα που τους ζητούσαν.

Αφού κατάφεραν τελικά να απομακρυνθούν από τον χώρο, ο 18χρονος κατέθεσε μήνυση σε βάρος των τριών. Εκείνοι απάντησαν επίσης με μήνυση εναντίον του για ψευδή καταμήνυση, με αποτέλεσμα να συλληφθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

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