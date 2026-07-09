Τα ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διδάσκει το 2026 στα «κορίτσια να αποφεύγουν τις κακοτοπιές» … για να μην πέσουν θύματα κακοποίησης

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Σοβαρά ερωτήματα για το περιεχόμενο των βιβλίων, που διδάσκονται τα παιδιά στο σχολείο, εγείρει απόσπασμα, από το βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Γ’ Γυμνασίου.

Στο επίμαχο κεφάλαιο το βιβλίο επιχειρεί να ενημερώσει τους μαθητές για την έμφυλη βία. Ωστόσο, εξαρχής φαίνεται ότι μέλημα του συγγραφέα είναι να μάθει στα παιδιά και συγκεκριμένα στα κορίτσια να αναγνωρίζουν την κακοποίηση και όχι το πώς να διαμορφώνουν ισότιμες σχέσεις.

«Μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα ξυλοκοπηθεί, θα βιαστεί ή θα κακοποιηθεί από τον σύντροφό της. Οι μισές γυναίκες θύματα ανθρωποκτονίας έχουν δολοφονηθεί από νυν ή πρώην σύντροφο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα στατιστικά στοιχεία είναι έγκυρα, ωστόσο οι λόγοι που κάνουν τους άνδρες να εκδηλώνουν κακοποιητικές συμπεριφορές δεν εξετάζονται.

Ο συγγραφέας με πατερναλιστικό ύφος διδάσκει τα παιδιά ότι «Αν ο δυνατός χρησιμοποιήσει βία εναντίον αδύνατου τότε ξευτιλίζεται» και «βία χρησιμοποιούν οι ανίσχυροι». Ο αδύναμος υπονοεί ότι είναι η γυναίκα;

Ακόμα, πιο προβληματικό είναι άλλο σημείο στο οποίο ο συγγραφέας συμβουλεύει τις μαθήτριες να αποφεύγουν τις «κακοτοπίες». Δηλαδή, τα αγόρια που μπορεί να αναγνωρίσουν σε αυτές τις συμπεριφορές τον εαυτό τους ή κάποιον από το περιβάλλον τους δεν πρέπει να πράξουν κάτι;

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