Ο 76χρονος ομολόγησε ότι έβαλε εσκεμμένα τη φωτιά στο Σισμανόγλειο: «Ένιωθα παραγκωνισμένος»

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Δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση ασκήθηκε στον 76χρονο που ξεκίνησε τη φωτιά στο Σισμανόγλειο.

Η φωτιά προκλήθηκε από αναπτήρα και όχι από τσιγάρο, όπως αρχικά είχε μεταδοθεί. Ο ηλικιωμένος ομολόγησε ότι έβαλε εσκεμμένα τη φωτιά και προσπάθησε να δικαιολογηθεί, λέγοντας ότι ένιωθε παραγκωνισμένος και ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με τον χώρο.

Η σύζυγος του υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα και ζήτησε να περάσει από ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Μια 90χρονη γυναίκα πέθανε από ανακοπή καρδιάς, όταν ξέσπασε φωτιά, ενώ εκκενώθηκε το νοσοκομείο.

Στο σημείο επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Μαύροι πυκνοί καπνοί κύκλωσαν τα δωμάτια σε όλους του ορόφους. Ο 76χρονος αφού έβαλε τη φωτιά διέφυγε στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι αρχές κατέληξαν σε εκείνον επειδή διαπίστωσαν ότι ήταν ο μοναδικός ασθενής που έλειπε κατά την καταμέτρηση που έγινε.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «στις πέντε παρά το πρωί, ένα στρώμα σε θάλαμο της Παθολογικής έπιασε φωτιά. Η νοσηλεύτρια την κατάλαβε αμέσως μπήκε στο θάλαμο και είδε το κρεβάτι να φλέγεται. Εκεί δεν υπήρχε κάποιο εύφλεκτο υλικό, κάποιος έβαλε φωτιά στο στρώμα. Ο ασθενής που νοσηλευόταν στο κρεβάτι αυτό είχε φύγει από το νοσοκομείο και πριν από λίγο μάθαμε ότι τον εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι του. Από ότι μαθαίνω από την αστυνομία δήλωσε ότι είδε ένα περίεργο όνειρο και μετά κατάλαβε ότι υπήρχε φωτιά και έφυγε».

«Έχει υποστεί σοβαρές ζημιές το νοσοκομείο. Μια ολόκληρη κλινική έχει πρακτικά καταστραφεί και πρέπει να την φτιάξουμε από την αρχή. Αλλά αυτό είναι δευτερεύον, θα το ξαναφτιάξουμε», τόνισε ο υπουργός. «Το πρωτεύον είναι ότι όλοι οι ασθενείς μεταφέρθηκαν με ασφάλεια και το λέω γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να εγκλωβιστούν στην φωτιά αυτή και να θρηνούμε πολλά ανθρώπινα θύματα σήμερα. Είμαι συγκλονισμένος. Από την άλλη πλευρά θέλω να πω πως είμαι περήφανος γιατί μίλησα με αρκετούς από τους ασθενείς αυτούς. Ολοι οι ασθενείς εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στο προσωπικό, που τους απομάκρυνε με πολύ μεγάλη τάξη και ασφάλεια».

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