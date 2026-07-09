O πολιτικός αντίπαλος του Φάρατζ στις επαναληπτικές εκλογές είναι το αστείο στην κακοφτιαγμένη παράσταση που έστησε

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Ο ηγέτης του ακροδεξιού Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη θέση του βουλευτή στην εκλογική του περιφέρεια στο Κλάκτον αυτή την εβδομάδα – προκειμένου να… θέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής στην εκλογική του περιφέρεια στο Κλάκτον.

Η κίνηση αυτή πυροδότησε επαναληπτικές εκλογές, τις οποίες οι επικριτές χαρακτήρισαν ως κόλπο του Φάρατζ για να καθυστερήσει μια κοινοβουλευτική έρευνα για ένα σκάνδαλο χρηματοδότησης το οποίο τον αφορά.

Σε ένδειξη αποστροφής για το «τσίρκο», ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καθώς και όλα τα άλλα μεγάλα πολιτικά κόμματα αρνήθηκαν να κατεβάσουν υποψηφίους, αφήνοντας τον Φάρατζ να είναι μόνος του.

Μέχρι τώρα. Ένα αουτσάιντερ έχει εισέλθει στην εκλογική κούρσα: ο Κόμης Μπίνφεϊς, μια σατιρική φιγούρα γνωστή για το κράνος σε σχήμα κάδου απορριμμάτων και τις παράλογες προεκλογικές υποσχέσεις του, καθώς και συχνός υποψήφιος στις εκλογές του Ηνωμένου Βασιλείου, λέει ότι θα αντιμετωπίσει τον ακροδεξιό ηγέτη μόνος του εάν διεξαχθούν οι ενδιάμεσες εκλογές.

Ποιος είναι λοιπόν ο Κόμης Μπίνφεϊς και τι σημαίνει η υποψηφιότητά του;

Πρόκειται για την περσόνα της πολιτικής καμπάνιας του κωμικού Τζον Χάρβεϊ, ο οποίος εδώ και καιρό καυτηριάζει τη βρετανική πολιτική με τα θεατρικά του κοστούμια και τις κωμικές προτάσεις πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του κόστους των παγωτών 99 Flake σε 99 πένες.

Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις γενικές εκλογές του 2017, όταν αμφισβήτησε την πρώην Συντηρητική Πρωθυπουργό Τερέζα Μέι στην εκλογική περιφέρεια του Μέιντενχεντ με το ψευδώνυμο Λόρδος Μπάκετχεντ.

Πιο πρόσφατα, ήταν υποψήφιος στις ενδιάμεσες εκλογές του Μέικερφιλντ, τις οποίες κέρδισε ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος πλέον θεωρείται ευρέως ο επόμενος πρωθυπουργός μετά την παραίτηση του Στάρμερ λόγω των θλιβερών τοπικών εκλογών του Μαΐου και της μειωμένης δημοτικότητάς του.

Ο Μπίνφείς αυτοαποκαλείται «διαγαλαξιακός πολεμιστής του διαστήματος», ο οποίος είναι ο 5.900 ετών «ηγέτης των Ανακυκλώνων» και εμφανίζεται συχνά στη σειρά των υποψηφίων σε εκλογές σε όλη τη χώρα.

Πού αλλού έχει θέσει υποψηφιότητα ο Κόμης Μπίνφεϊς;

Έχει θέσει υποψηφιότητα σε τουλάχιστον έξι εκλογές από το 2019.

Αυτές περιλαμβάνουν τις γενικές εκλογές του 2019, όταν έθεσε υποψηφιότητα εναντίον του Συντηρητικού πρώην πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, τις γενικές εκλογές του 2024, όταν αμφισβήτησε τον Συντηρητικό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, δύο εκλογές για δήμαρχο του Λονδίνου και τις φετινές ενδιάμεσες εκλογές στο Μέικερφιλντ που έφεραν πίσω στο Κοινοβούλιο τον Άντι Μπέρναμ.

Ο Κόμης Μπίνφεϊς έχει δηλώσει ότι η απήχησή του στην τρέχουσα αναμέτρηση για τις ενδιάμεσες εκλογές στο Κλάκτον οφείλεται σε ένα και μόνο γεγονός: «Δεν είμαι ο Νάιτζελ Φάρατζ».

Έχει πλησιάσει ποτέ στο να κερδίσει;

Όχι ακριβώς, αλλά έλαβε περισσότερες από 24.000 ψήφους στις εκλογές για τη δημαρχία του Λονδίνου το 2021, τις οποίες κέρδισε ο νυν δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, τερματίζοντας στην ένατη θέση από 20 υποψηφίους.

Αυτό τον έφερε μπροστά από αρκετές προσωπικότητες και κόμματα υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του Πιρς Κόρμπιν, αδελφού του πρώην ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπι, και του Πίτερ Γκάμονς του Κόμματος Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ποιες είναι οι πολιτικές του;

Ο Κόμης Μπίνφεϊς συνδυάζει τη σάτιρα με περιστασιακά πολιτικά σχόλια και διεξάγει τις προεκλογικές του εκστρατείες με προτάσεις που κυμαίνονται από την κατάργηση της Βουλής των Λόρδων έως τη μετονομασία της Γέφυρας του Λονδίνου σε “Phoebe Waller-Bridge” από μια διάσημη Αγγλίδα ηθοποιό, και την αποστολή της δεξιάς, αντιμεταναστευτικής σχολιάστριας Katie Hopkins στη “Ζώνη Φάντασμα”.

Έχει επίσης ζητήσει την απαγόρευση της χρήσης ηχείων κινητών τηλεφώνων σε δημόσιους χώρους και της κατανάλωσης θορυβωδών σνακ στους κινηματογράφους, καθώς και την εβδομαδιαία χρηματοδότηση με 1 τρισεκατομμυρίο λίρες για το NHS – χωρίς να παρέχει πληροφορίες για το πώς θα χρηματοδοτηθεί αυτό, φυσικά.

Για την επερχόμενη εκλογική κούρσα στο Κλάκτον, ο Μπίνφεϊς λέει ότι θα «είναι υποψήφιος για την ενότητα», δεσμευόμενος να «κατασκευάσει ένα τουλάχιστον προσιτό σπίτι», σε μια αναφορά στην συνεχιζόμενη κρίση προσιτής στέγασης στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα δυτικά έθνη.

Τι θα συμβεί αν κερδίσει το Κλάκτον;

Στην εξαιρετικά απίθανη περίπτωση που ο Κόμης Μπίνφεϊς νικήσει τον Φάρατζ, θα ήταν μια ιστορικά άνευ προηγουμένου ανατροπή και ένα μεγάλο πλήγμα για το Reform UK. Ακόμα και το γεγονός ότι ο Κόμης Μπίνφεϊς είναι ο μόνος υποψήφιος που έχει μέχρι στιγμής ανακοινώσει την υποψηφιότητά του εναντίον του Φάρατζ έχει περιπλέξει την προσπάθεια του Φάρατζ να παρουσιάσει τις εκλογές ως μια σοβαρή δοκιμασία της δύναμής του.

Η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, η οποία έπρεπε να εγκρίνει επίσημα την προσπάθεια του Φάρατζ να παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή, χαρακτήρισε τις ενδιάμεσες εκλογές «φάρσα και μια απεγνωσμένη προσπάθεια για προσοχή», αλλά είπε ότι δεν θα την εμποδίσει.

«Οι κάτοικοι του Κλάκτον αξίζουν κάτι καλύτερο», δήλωσε η Ριβς σε μια ανάρτηση στο X. «Αλλά αν αυτός [ο Φάρατζ] θέλει να περάσει το καλοκαίρι μαλώνοντας με έναν κάδο απορριμμάτων, δεν θα τον σταματήσω».

I will accept Nigel Farage’s request to be appointed Steward and Bailiff of the Manor of Northstead.



It is a farce and a desperate distraction, and the people of Clacton deserve better.



But if he wants to spend the summer arguing with a bin, I won't stop him. — Rachel Reeves (@RachelReevesMP) July 8, 2026

Όσο για τον ίδιο τον Μπίνφεϊς, δήλωσε στην εφημερίδα Guardian του Ηνωμένου Βασιλείου ότι, εάν εκλεγεί, θα ανταποκριθεί στην πρόκληση. «Είναι ακόμα στις πρώτες μέρες και υπάρχει μακρύς δρόμος μπροστά μας, αλλά αν στην απίθανη περίπτωση που οι άνθρωποι του Κλάκτον προτιμήσουν εμένα από τον παλιό Νάιτζ, τότε θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να τους εκπροσωπήσω», είπε.

Σε συνέντευξή του στο BBC, παραδέχτηκε ότι είναι απίθανο να κερδίσει στο Κλάκτον, αλλά πρόσθεσε ότι ήθελε «να γιορτάσει και να υπερασπιστεί τα θαύματα της βρετανικής δημοκρατίας».

Φαίνεται, ωστόσο, να λαμβάνει υποστήριξη. Ο Μπίνφεϊς δήλωσε στον Guardian ότι έχει λάβει μια πλημμύρα email και μηνυμάτων από θαυμαστές που προσφέρουν να βοηθήσουν την καμπάνια του, χτυπώντας πόρτες και μοιράζοντας φυλλάδια.

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