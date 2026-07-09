Πώς το στοίχημα του Τραμπ στο Ιράν γυρίζει μπούμερανγκ

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Οι Ρεπουμπλικάνοι οδεύουν προς τις ενδιάμεσες εκλογές έχοντας στις αποσκευές τους μια σύγκρουση που η πλειονότητα των ψηφοφόρων απορρίπτει, χωρίς να μπορούν να τη λήξουν αλλά και χωρίς να είναι διατεθειμένοι να αποστασιοποιηθούν από… αυτόν που την ξεκίνησε.

Η δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, την Τετάρτη, ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «τελείωσε» επαναφέρει τον ίδιο και την κυβέρνησή του σε μια γνώριμη κατάσταση: βυθισμένους σε έναν αντιδημοφιλή πόλεμο που δεν φαίνεται να μπορούν να τερματίσουν, ενώ απομένουν λιγότεροι από τέσσερις μήνες έως τις ενδιάμεσες εκλογές.

Σύμφωνα με την Washington Post, οι Ρεπουμπλικλανοι εμφανίζονταν συγκρατημένα αισιόδοξοι μετά την υπογραφή, τον περασμένο μήνα, μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου — της τελευταίας σε μια σειρά εύθραυστων και τελικά αποτυχημένων συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο. Στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος είχαν προειδοποιήσει τον Λευκό Οίκο ότι η άνοδος των τιμών των καυσίμων, που επιδεινωνόταν από τη σύγκρουση, θα μπορούσε να τους στοιχίσει στις εκλογές του Νοεμβρίου.

Τώρα, με εκείνη τη συμφωνία να έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, οι Ρεπουμπλικάνοι οδηγούνται στις εκλογές έχοντας ταυτιστεί με έναν πόλεμο που η πλειονότητα των ψηφοφόρων απορρίπτει: αδυνατούν να τον τερματίσουν, αλλά και, στη μεγάλη τους πλειονότητα, δεν είναι πρόθυμοι να αποστασιοποιηθούν από τον πρόεδρο που τον ξεκίνησε.

At the direction of the Commander in Chief, U.S. Central Command forces have started conducting additional strikes against Iran to further degrade their ability to threaten freedom of navigation in the Strait of Hormuz. The United States is holding Iran accountable for recent… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 8, 2026

Η κατάρρευση της εκεχειρίας και το πολιτικό κόστος για τους Ρεπουμπλικάνους

Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν και οι χρηματοπιστωτικές αγορές υποχώρησαν την Τετάρτη. Αργότερα μέσα στην ημέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις κατά του Ιράν. Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι οι επιθέσεις πραγματοποιούνται «για να περιοριστεί περαιτέρω η ικανότητα του Ιράν να απειλεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ».

«Η συνέχιση του πολέμου αποτελεί σαφή πονοκέφαλο για τους Ρεπουμπλικανούς που διεκδικούν την επανεκλογή τους τον Νοέμβριο», δήλωσε η Σάρα Τσάμπερλεϊν, πρόεδρος της Republican Main Street Partnership, οργάνωσης που στηρίζει Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους σε αμφίρροπες εκλογικές περιφέρειες.

Όπως είπε, οι ψηφοφόροι των Ρεπουμπλικάνων είχαν ανεχθεί για μερικούς μήνες τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων προκειμένου να στηρίξουν τον Τραμπ. Ωστόσο, με την έναρξη της θερινής περιόδου των μετακινήσεων, δεν διαφαίνεται καμία ανακούφιση.

Larges fires burn in the Iranian port city of Bushehr, on the coast of the Persian Gulf, following renewed U.S. strikes against military targets in Southern Iran. pic.twitter.com/iQvH7bt6RJ July 8, 2026

Η ακρίβεια επιστρέφει στο επίκεντρο της προεκλογικής μάχης

«Για τους ψηφοφόρους, το κόστος ζωής είναι το παν», τόνισε. «Και αν αυξηθούν ξανά οι τιμές των καυσίμων και των τροφίμων, αυτό θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα».

Η Τσάμπερλεϊν εκτίμησε ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να παρουσιάσουν την επανέναρξη των εχθροπραξιών ως αναγκαστική απάντηση του Τραμπ στις ζημιές που υπέστησαν δεξαμενόπλοια τις τελευταίες ημέρες κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ. «Δεν μπορεί απλώς να επιτρέψει στο Ιράν να κάνει κάτι τέτοιο», είπε.

Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε την Τετάρτη τις ενέργειες του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος ήταν δικαιολογημένος στην προσπάθειά του να αποτρέψει το Ιράν από την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

«Ο πρόεδρος Τραμπ δεν λαμβάνει αυτές τις αποφάσεις με βάση τις διακυμάνσεις των δημοσκοπήσεων, αλλά με γνώμονα το συμφέρον του αμερικανικού λαού», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος Ολίβια Γουέιλς.

Ο πόλεμος και οι συνέπειές του εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό πολιτικό βάρος για τον Τραμπ. Σύμφωνα με πολλές πρόσφατες πανεθνικές δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία των Αμερικανών αποδοκιμάζει τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τη σύγκρουση.

Σε δημοσκόπηση του Fox News στα μέσα Ιουνίου, το 58% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν λάθος που προχώρησαν σε στρατιωτική επέμβαση κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο, ενώ το 41% θεώρησε ότι ήταν η σωστή απόφαση. Παράλληλα, το 87% απάντησε ότι είναι σημαντικό να αποφευχθεί μια παρατεταμένη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, με το 59% να χαρακτηρίζει αυτόν τον στόχο «εξαιρετικά σημαντικό».

Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές έχουν σε μεγάλο βαθμό τηρήσει σιγή για την αποτυχημένη εκεχειρία. Από την έναρξη του πολέμου προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στη στήριξη προς τον Τραμπ και στη δυσαρέσκεια που εκφράζουν οι ψηφοφόροι τους για τη σύγκρουση. Ελάχιστοι έχουν διαφοροποιηθεί καταδικάζοντας ανοιχτά τον πόλεμο. Ο πιο έντονος επικριτής, ο βουλευτής Τόμας Μάσι από το Κεντάκι, συγκρούστηκε με τον πρόεδρο για το ζήτημα του πολέμου αλλά και για άλλα βασικά θέματα τον Μάιο και στη συνέχεια ηττήθηκε στις εσωκομματικές εκλογές από αντίπαλο που υποστήριζε ο Τραμπ.

Την Τετάρτη, ο Μάσι σατίρισε τόσο τον πόλεμο όσο και τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις των Ρεπουμπλικανών ότι είχαν συνομιλήσει με τον γερουσιαστή Μιτς Μακόνελ, ενώ εκείνος παρέμενε νοσηλευόμενος. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγραψε σκωπτικά ότι είχε μιλήσει κι εκείνος με τον Μακόνελ.

«Μου είπε ότι πρέπει να τερματίσουμε τον πόλεμο με το Ιράν, να σταματήσουμε τη βοήθεια προς το Ισραήλ, να πάψουμε να παρακολουθούμε Αμερικανούς χωρίς δικαστικό ένταλμα και ότι λυπάται πραγματικά για την έκβαση των προκριματικών εκλογών μου», έγραψε με εμφανώς ειρωνική διάθεση.

Οι Δημοκρατικοί ανεβάζουν τους τόνους – Νέες απειλές από τον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί, από την πλευρά τους, αξιοποίησαν την κατάρρευση της εκεχειρίας για να ασκήσουν νέα κριτική στον Τραμπ και να συνδέσουν τον πόλεμο με τη συνεχιζόμενη επιβάρυνση του κόστους ζωής — βασικό άξονα της προεκλογικής τους στρατηγικής ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Εδώ και μήνες χαρακτηρίζουν την απόφαση του προέδρου να οδηγήσει τη χώρα σε πόλεμο ως «πόλεμο επιλογής», υποστηρίζοντας ότι έχει επιβαρύνει τις τιμές που πληρώνουν καθημερινά οι Αμερικανοί.

«Την ώρα που το κόστος βασικών αγαθών, όπως τα τρόφιμα, τα ενοίκια και η υγειονομική περίθαλψη, συνεχίζει να αυξάνεται, οι Αμερικανοί καλούνται τώρα να πληρώσουν πολύ ακριβότερα αεροπορικά εισιτήρια ως άμεσο αποτέλεσμα του απερίσκεπτου πολέμου του Τραμπ στο Ιράν», έγραψε στην πλατφόρμα X ο βουλευτής Νταν Γκόλντμαν από τη Νέα Υόρκη. «Υποσχέσεις που δόθηκαν, υποσχέσεις που αθετήθηκαν: οι πολιτικές του επιδείνωσαν ακόμη περισσότερο την κρίση ακρίβειας που υποσχέθηκε ότι θα αντιμετωπίσει».

Οι Δημοκρατικοί αξιοποίησαν επίσης την εξέλιξη για να επαναφέρουν το αίτημα προς το Κογκρέσο να εγκρίνει αποφάσεις βάσει του Νόμου περί Πολεμικών Εξουσιών, οι οποίες θα υποχρέωναν τον Τραμπ να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τις εχθροπραξίες με το Ιράν. Ο νόμος του 1973 προβλέπει ότι ο πρόεδρος οφείλει να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από πολεμικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου, εφόσον αυτό το απαιτήσει, αν και πρόεδροι και των δύο κομμάτων έχουν αμφισβητήσει τη συνταγματικότητα του συγκεκριμένου μηχανισμού.

Ο Τραμπ, μιλώντας στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη θα μπορούσαν να συνεχιστούν. Ωστόσο χαρακτήρισε τους Ιρανούς ηγέτες «αποβράσματα» και «άρρωστους ανθρώπους», υποστηρίζοντας ότι περαιτέρω συνομιλίες θα ήταν «χάσιμο χρόνου». Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο καταστροφής κρίσιμων ιρανικών υποδομών.

«Μέσα σε μία ημέρα θα μπορούσαμε να γκρεμίσουμε κάθε γέφυρα στο Ιράν. Δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα γι’ αυτό. Αν χρειαστεί, θα τους εξουδετερώσουμε. Έχουν μονάδες αφαλάτωσης, θα τις καταστρέψουμε, αν χρειαστεί. Ίσως ακόμη και να καταλάβουμε το νησί Χαργκ», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

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