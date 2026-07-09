Motor Oil: H Aktor αποκτά το 50% της Dioriga Gas

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Πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής για την απόκτηση από τον Όμιλο AKTOR ποσοστού 50% των μετοχών της εταιρείας Dioriga Gas, η οποία αναπτύσσει το μεγάλο έργο κατασκευής της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU), στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, υπέγραψαν ο Όμιλος AKTOR και ο Όμιλος MOTOR OIL με στόχο να ενταχθεί στο Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Αναλυτικά, η Motor Oil, σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου 2026 ανακοίνωσής της αναφορικά με τη διαρκή εξέταση προοπτικών συνεργασίας της με άλλους επιχειρηματικούς ομίλους στην αγορά του φυσικού αερίου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Euronext Athens, για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία και η AKTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (η «ΑΚΤΩΡ») υπέγραψαν πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής για την απόκτηση από την ΑΚΤΩΡ ποσοστού 50% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (η «Προτεινόμενη Συναλλαγή»), φορέα κατασκευής και λειτουργίας πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα (το «FSRU»), η οποία προβλέπεται να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο βασικών όρων, η ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της οριστικοποίησης και υπογραφής των οριστικών συμβατικών κειμένων μεταξύ των μερών καθώς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Η Προτεινόμενη Συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Εταιρείας για ανάπτυξη κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και ενίσχυση της παρουσίας της στην αλυσίδα αξίας του φυσικού αερίου, και της περαιτέρω ανάπτυξης του έργου του FSRU μέσω της διεύρυνσης της χρηματοδοτικής, επιχειρησιακής και εμπορικής του βάσης.

Από την πλευρά της AKTOR σημειώνεται πως η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου για την ενίσχυση της παρουσίας του στον τομέα των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών μέσα από επενδύσεις ύψους 3 δισ. ευρώ έως το 2031 που έχουν ως στόχο να καταστεί ηγέτιδα δύναμη στο επιχειρείν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με διαφοροποίηση εσόδων και δραστηριοποίηση σε νέους τομείς της οικονομίας, όπως το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG).

«Η συμμετοχή στο FSRU των Αγίων Θεοδώρων αποτελεί μέρος της στρατηγικής του ομίλου AKTOR για τη συμμετοχή του σε έργα που συμβάλλουν στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Ο όμιλος AKTOR τοποθετείται στην αγορά ως παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες LNG 1,5 bcm, με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών – κύκλο εργασιών ύψους 9 δισ. ευρώ για την περίοδο 2030-2050, ενώ στοχεύει σε περαιτέρω συμφωνίες 5 bcm το επόμενο διάστημα», προστίθεται από την ίδια πλευρά. «Η απόκτηση μεριδίου 50% της Dioriga Gas FSRU εκτιμάται ότι θα συμβάλλει τόσο στην εξασφάλιση μεγαλύτερης δυνατότητας επαναεροποίησης LNG στην Ελλάδα όσο και στη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας του συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητας». Σημειώνει τέλος ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση του ρόλου της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή, ενόψει της ευρωπαϊκής απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου.

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