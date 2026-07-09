«Φουντώνουν» τα σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δίχως τέλος τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, επανέρχονται δυναμικά για μία ακόμη φορά.

Ενώ το επικρατέστερο σενάριο τοποθετεί τις εθνικές κάλπες τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο του 2027, το Mega είδε ενδείξεις που οδηγούν σε διαφορετικό χρονοδιάγραμμα, στις 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια σειρά από κινήσεις της κυβέρνησης ερμηνεύονται ως ενδείξεις προετοιμασίας για εκλογική αναμέτρηση εντός του φθινοπώρου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το επικείμενο άνοιγμα της πλατφόρμας για την εγγραφή των εκλογέων που επιθυμούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, καθώς και οι προετοιμασίες του υπουργείου Εσωτερικών για την προμήθεια του ειδικού χαρτιού ασφαλείας που απαιτείται για τους σχετικούς εκλογικούς φακέλους.

Παράλληλα, κυβερνητικές πρωτοβουλίες και νομοθετικές εκκρεμότητες εμφανίζονται να επιταχύνονται, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι επιχειρείται να κλείσουν ανοικτά μέτωπα πριν από μια πιθανή προσφυγή στις κάλπες.

Κρίσιμος σταθμός θεωρείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης. Όπως αναφέρθηκε, η πρώτη ψηφοφορία στη Βουλή αναμένεται να πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ενώ η δεύτερη προβλέπεται περίπου στις 25 ή 26 Αυγούστου. Από τη στιγμή που θα πραγματοποιηθεί, ανοίγει θεσμικά το παράθυρο για την προσφυγή στις κάλπες.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία θα γίνει νωρίς, στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ το πακέτο που αναμένεται να παρουσιάσει ο πρωθυπουργός εκτιμάται ότι θα έχει έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά.

Φυσικά, η τελική απόφαση ανήκει αποκλειστικά στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος ενδεχομένως να θέλει έναν ανοιχτό διάδρομο για το Φθινόπωρο, για παν ενδεχόμενο.

Η συζήτηση δεν πρόκειται να σταματήσει και κάπως έτσι θα πάμε μέχρι τις κάλπες όποτε κι αν γίνουν.

Διαβάστε επίσης:

Μαρία Καρυστιανού: Η επιστράτευση της «προδοσίας», ως αντίβαρο στη δημοσκοπική υποχώρηση

Συνάντηση Τσίπρα με τον «παλαιό φίλο» Πιέρ Μοσκοβισί

Ο Πολάκης καλεί όσους σκοπεύουν να φύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ να μην πάνε στην ΚΕ – «Αφήστε εμάς που το πονάμε το μαγαζί»