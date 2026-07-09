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09.07.2026 20:33

Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο: «Ελπίζω στην παραδειγματική τιμωρία του ασθενή, θα διεκδικήσουμε αποζημίωση για τις ζημιές»

09.07.2026 20:33
adonis-georgiadis

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Στη φωτιά που ξέσπασε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με τον ίδιο να σημειώνει ότι, από την πρώτη κιόλας ενημέρωση που είχε για το περιστατικό, είχε θεωρήσει πως υπήρχαν στοιχεία που προκαλούσαν προβληματισμό, ενώ οι υποψίες του είχαν στραφεί στον συγκεκριμένο ασθενή, που ομολόγησε τελικά ότι έβαλε τη φωτιά επίτηδες.

Ο κ. Γεωργιάδης είπε πως αναμένει την παραδειγματική τιμωρία του ηλικιωμένου και γνωστοποίησε ότι θα κινηθεί δικαστικά για τη διεκδίκηση αποζημίωσης, τόσο από τον ίδιο, όσο και από την οικογένειά του, για τις ζημιές που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά.

«Προφανώς θα προσπαθήσει να οχυρωθεί πίσω από ψυχιατρικά θέματα, αλλά όπως μου είπε το προσωπικό που τον νοσήλευσε, κανένα ψυχιατρικό θέμα δεν είχε και δεν νοσηλευόταν για τίποτε τέτοιο», τόνισε στην ανάρτησή του, ο κ. Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Από την πρώτη στιγμή σήμερα το πρωί, όταν βρέθηκα στο “Σισμανόγλειο”, είχα πει ότι θεωρούσα πολύ περίεργη αυτή την φωτιά και ότι οι υποψίες μου πήγαιναν προς τον ασθενή, ο οποίας έφυγε σαν κύριος στις 04:40 από το δωμάτιο του, λίγο πριν εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Ομολόγησε τελικά ότι έβαλε επί σκοπώ την πυρκαγιά, για άγνωστους σε μένα προς το παρόν λόγους.

Ελπίζω στην παραδειγματική του τιμωρία. Δεν είναι μόνον οι μεγάλες ζημιές που προκάλεσε σε ένα νοσοκομείο που με κόπο μόλις πρόσφατα είχαμε πλήρως ανακαινίσει, ζημιές που δικαστικά θα διεκδικήσουμε από τον ίδιο και την οικογένειά του, δεν είναι μόνον η ταλαιπωρία των ασθενών και ο φόβος τους αλλά και όση ταλαιπωρία πέρασαν και περνούν ως τώρα, είναι κυρίως ότι κινδύνευσαν σοβαρά να καούν ζωντανοί 36 άνθρωποι! Αν είναι δυνατόν!

Αν το προσωπικό μας και η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είχαν κινηθεί τόσο άμεσα και οργανωμένα, αν τα συστήματα πυρασφάλειας του Νοσοκομείου δεν είχαν λειτουργήσει αμέσως, σήμερα η Ελλάδα θα θρηνούσε δεκάδες νεκρούς ασθενείς από έναν αχαρακτήριστο άνθρωπο! Προφανώς θα προσπαθήσει να οχυρωθεί πίσω από ψυχιατρικά θέματα αλλά όπως μου είπε το προσωπικό που τον νοσήλευσε, κανένα ψυχιατρικό θέμα δεν είχε και δεν νοσηλευόταν για τίποτε τέτοιο. Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος από αυτό το αδιανόητο πράγμα που συνέβη σήμερα».

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Γεωργιάδης για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο: «Ελπίζω στην παραδειγματική τιμωρία του ασθενή, θα διεκδικήσουμε αποζημίωση για τις ζημιές»

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