Φωτιά στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο: Εκκενώθηκαν δωμάτια – Τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

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Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο στο Μαρούσι, θέτοντας σε άμεση κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο έσπευσαν 28 πυροσβέστες με επτά οχήματα, ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έθεσαν γρήγορα υπό έλεγχο τη φωτιά.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά η φωτιά ξεκίνησε από δωμάτιο ασθενούς, ενώ άμεσα το νοσοκομείο εκκενώθηκε.

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