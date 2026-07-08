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08.07.2026 19:13

Διαχωρίζει τη θέση του ο Κοντονής: Δεν μίλησα ποτέ για χρηματισμό

08.07.2026 19:13
kontonis

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Θέση στην «καυτή» πολιτική επικαιρότητα και τις επιθετικές τοποθετήσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κατά του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο πρόσφατα κατηγόρησε ότι «τα πήρε» προκειμένου κρατήσει τη Βουλή ανοιχτή το 2019 ώστε να περάσουν οι νέοι ποινικοί κώδικες, παίρνει ο άλλοτε υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, Σταύρος Κοντονής.

Όπως δήλωσε στη HuffPost: «Δεν μίλησα ποτέ για χρηματισμό. Μίλησα για διαπλοκή. Το έχω πει τουλάχιστον σε 15 συνεντεύξεις μου και το επαναλαμβάνω και σ’ εσάς».

Υπενθυμίζεται πως ο Άδωνις Γεωργιάδης επικαλέστηκε στις κατηγορίες του περί χρηματισμού του κ. Τσίπρα, δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή, ο οποίος είχε μιλήσει για «δόλια επίσπευση» της ψήφισης του Ποινικού Κώδικα, με σκοπό να ευνοηθούν συγκεκριμένα άτομα που βρίσκονταν αντιμέτωπα με τη δικαιοσύνη, χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

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