Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο 65χρονος ψαροντουφεκάς που αγνοούνταν

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Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 65χρονο ψαροντουφεκά που αγνοούνταν από το απόγευμα της Τρίτης στα νότια της Κρήτης, καθώς εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ του λιμανιού του Φραγκοκάστελλου και του λιμανιού του Ροδάκινου, στα όρια του Ρεθύμνου με τα Σφακιά.

Για την προσέγγιση και την ανάσυρση της σορού οργανώθηκε επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα, με τη συμμετοχή περιπολικού και ναυαγοσωστικού σκάφους, ενώ στις έρευνες συνέδραμαν επίσης εναέριο μέσο της Frontex και αλιευτικό σκάφος, τα οποία συμμετείχαν από την πρώτη στιγμή στις προσπάθειες εντοπισμού του αγνοούμενου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αναγνώρισης της σορού. Ο 65χρονος καταγόταν από την Πελοπόννησο, ωστόσο επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι τα Σφακιά μαζί με τη σύζυγό του, η οποία έχει καταγωγή από την Κρήτη.

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχαν εντοπιστεί στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Πλακιά το ψαροντούφεκό του, καθώς και ο πλωτός σημαντήρας που χρησιμοποιούσε, ευρήματα που είχαν στρέψει τις έρευνες στη συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη.

Ο άτυχος άνδρας είχε μεταβεί για υποβρύχιο ψάρεμα το μεσημέρι της Τρίτης. Όταν δεν επέστρεψε και δεν επικοινώνησε με τη σύζυγό του, εκείνη ενημέρωσε τις Αρχές το βράδυ της ίδιας ημέρας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης, η οποία ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του χωρίς τις αισθήσεις του.

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