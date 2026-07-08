Ηράκλειο: 74χρονη που αγνοείτο από την Παρασκευή εντοπίστηκε νεκρή

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Τραγικό τέλος είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 74χρονης που αγνοείτο από την περασμένη Παρασκευή στην ευρύτερη περιοχή της Βιάννου, στο Ηράκλειο.

Η γυναίκα, η οποία έπασχε από άνοια, βρέθηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης, 8/7, από πολίτη σε δύσβατη τοποθεσία στην Άνω Σύμη του δήμου Βιάννου, μέσα σε ρεματιά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, της Ελληνικής Αστυνομίας, εθελοντές, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος έρευνας και drones, που πραγματοποίησαν εκτεταμένες αναζητήσεις σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Μετά τον εντοπισμό της σορού, στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τις συνθήκες του χώρου και την κατάσταση της σορού της 74χρονης.

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