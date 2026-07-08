«Βόμβα» στο ποδόσφαιρο εν μέσω του Μουντιάλ: Το FBI ερευνά την ομοσπονδία της Αργεντινής για ξέπλυμα χρήματος  

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Καταθέσεις για τις οικονομικές δραστηριότητες της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA) σε έδαφος των ΗΠΑ ξεκίνησαν να λαμβάνουν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς και πράκτορες του FBI, ενώ διεξάγεται το Μουντιάλ στη Βόρεια Αμερική.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η La Nación, ερευνητές του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προσπαθούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε ο οργανισμός υπό την προεδρία του Κλαούντιο Τάπια, πώς διακινήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος και αν μέρος αυτών των ενεργειών συνιστά αδίκημα που εμπίπτει στη δικαιοδοσία των αμερικανικών Αρχών.

Η πρώτη σημαντική κατάθεση δόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα μέσω τηλεδιάσκεψης από τον επιχειρηματία, Γκιγιέρμο Τοφόνι, και διήρκεσε τρεις ώρες, με τη συμμετοχή εισαγγελέων από την Ουάσιγκτον και το Μαϊάμι που εξετάζουν αν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο στόχαστρο της έρευνας οι ύποπτες διαδρομές χρημάτων

Στο επίκεντρο της προκαταρκτικής έρευνας, η οποία άρχισε να διαμορφώνεται εντός του 2025, βρίσκεται η εταιρεία TourProdEnter LLC. Επί της ουσίας, πρόκειται για την επιχείρηση του θεατρικού παραγωγού Χαβιέρ Φαρόνι και της συζύγου του, Έρικα Ζιλέτ, η οποία είχε αναλάβει την είσπραξη των εμπορικών συμβολαίων της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Αργεντινής στο εξωτερικό. Οι Αρχές των ΗΠΑ προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των χρημάτων που πέρασαν από πέντε τραπεζικά ιδρύματα: Citibank, Synovus, Bank of America, JP Morgan και PNC Bank.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη εταιρεία διαχειρίστηκε τουλάχιστον 260.000.000 δολάρια που αντιστοιχούσαν σε έσοδα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στην Αργεντινή. Ωστόσο, μόνο ένα μέρος αυτών των κεφαλαίων συνδέεται άμεσα με λειτουργικά έξοδα του οργανισμού. Αντίθετα, ποσό ύψους 57.000.000 δολαρίων διοχετεύθηκε σε διάφορες εταιρείες και δικαιούχους χωρίς καμία οικονομική αιτιολόγηση. Μεταξύ των μεταφορών εντοπίστηκαν εμβάσματα εκατομμυρίων προς οντότητες που ελέγχονταν από άτομα τα οποία λάμβαναν κοινωνικά επιδόματα και διέμεναν στο Μπαριλότσε ή στο Μπουένος Άιρες, καθώς και πληρωμές σε εταιρείες που σχετίζονται με τον παράγοντα της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας στην Αργεντινή, Πάμπλο Τοβιτζίνο, και την οικογένειά του.

Πώς ενεπλάκη το FBI

Επισημαίνεται ότι η κινητοποίηση των αμερικανικών Αρχών έχει παρασκήνιο που αρχίζει από τον Σεπτέμβριο του 2024 καθώς, τότε, το Υπουργείο Ασφαλείας της Αργεντινής είχε διαβιβάσει πληροφορίες στις ΗΠΑ για πιθανούς κινδύνους, ύστερα από επαφές με τον επιχειρηματία Γκιγιέρμο Τοφόνι, ο οποίος είχε ξεκινήσει δικαστικές διαδικασίες αποκάλυψης στοιχείων. Αν και αρχικά το FBI θεώρησε ότι η διαμάχη δεν επαρκούσε για ποινική έρευνα, τα δεδομένα άλλαξαν ριζικά όταν αποκαλύφθηκε το πλέγμα των τραπεζικών λογαριασμών στη Φλόριντα.

Η TourProdEnter LLC λειτουργούσε ως όχημα για την είσπραξη διεθνών συμβολαίων με κολοσσούς όπως η Adidas (60.000.000 δολάρια) και η Warner (40.000.000 δολάρια), την ίδια περίοδο που στην Αργεντινή ίσχυαν αυστηροί συναλλαγματικοί περιορισμοί. Βάσει συμβολαίου, η εταιρεία εισέπραττε το 30% των διεθνών εσόδων της ομοσπονδίας και 10% προμήθεια επί των εξόδων εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τρεις ομοσπονδιακοί εισαγγελείς που «τρέχουν» την υπόθεση, εξετάζουν το ενδεχόμενο να καλέσουν για κατάθεση πρώην κυβερνητικά στελέχη της χώρας της Λατινικής Αμερικής που είχαν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες. Από την πλευρά της, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία στην Αργεντινή επιχειρεί ήδη να αμυνθεί σε αμερικανικό έδαφος, με τον εκπρόσωπό της στη Βόρεια Αμερική, Τομάς Ρεγκαλάδο, να ζητά τον σεβασμό του τεκμηρίου της αθωότητας, τονίζοντας ότι οι ερευνητικές ενέργειες δεν προδικάζουν την ενοχή.

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