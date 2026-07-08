Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε τη μεταγραφή Μοντέρο

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Και με τη… βούλα παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Ζαν Μοντέρο, καθώς η ΚΑΕ γνωστοποίησε σήμερα (8/7) την απόκτηση του 23χρονου πόιντ γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία για τα επόμενα τρία χρόνια.

Την ένταξη του μέχρι πρότινος παίκτη της Βαλένθια στον πειραϊκό σύλλογο ανακοίνωσαν οι πρόεδροι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, καθώς, κατά τη σημερινή παρουσίαση του νέου χορηγού της ομάδας, παρουσίασαν δύο φανέλες. Η μια ήταν αυτή που θα φορούν οι παίκτες του Ολυμπιακού στη νέα σεζόν, ενώ η δεύτερη ήταν ακριβώς η ίδια από μπροστά, αλλά στο πίσω μέρος της έγραφε το επώνυμο του Μοντέρο.

Παράλληλα, και η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση για την απόκτηση του παίκτη, ο οποίος την τελευταία διετία φορούσε τα πορτοκαλί της Βαλένθια. Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Jean Montero. Ο γκαρντ από τη Δομινικανή Δημοκρατία υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Το who is who

Γεννήθηκε: 03/07/2003

Υπηκοότητα: Δομινικανή Δημοκρατία

Ύψος: 1.88μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες

Gran Canaria (2019-2024)

Gran Canaria Β (2019-2021)

Overtime Elite (2021-2022)

Real Betis (2023)

Andorra (2023-2024)

Valencia (2024-26)

Οι φετινοί αριθμοί του…

Στην Ευρωλίγκα είχε μέσο όρο 14.4 πόντους, 3 ριμπάουντ, 4.8 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Στην ACB είχε μέσο όρο 15.7 πόντους, 2.9 ριμπάουντ, 4.3 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Πρωταθλητής Ισπανίας (2026)

Supercup Ισπανίας (2025)

Ατομικές

Μέλος της καλύτερης 5άδας της Ευρωλίγκας (2026)

MVP των Playoffs της Ευρωλίγκας (2026)

Rising Star της Ευρωλίγκας (2026)

MVP των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2026)

Μέλος της καλύτερης 5άδας του EuroCup (2025)

Rising Star του EuroCup (2025)

Μέλος της καλύτερης 5άδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2025, 2026)

Μέλος της καλύτερης δεύτερης 5άδας του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2024)

Καλύτερος νέος παίκτης του Ισπανικού Πρωταθλήματος (2023, 2024, 2025)

Overtime Elite πρώτος σκόρερ (2022)».

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