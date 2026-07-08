«Τρελάθηκε» ο Αργεντίνος σπίκερ με το γκολ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο – Τα… γαλλικά στον αέρα και η viral αντίδρασή του (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς σπίκερ της Αργεντινής, ενώ η συγκλονιστική περιγραφή του στον τελικό του Μουντιάλ του 2022 τον είχε κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Ο λόγος για τον Πάμπλο Γκιράλτ ο οποίος έγινε ξανά viral, αυτή τη φορά για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε με το γκολ του Μέσι, κάνοντας το 2-2 απέναντι στην Αίγυπτο για τους «16» του Μουντιάλ.

Με τη φωνή του να «σπάει» από την ένταση, ο 52χρονος εκφωνητής ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς χτυπώντας το τραπέζι, με την περιγραφή του να μεταφέρει στους τηλεθεατές την αγωνία και τη χαρά εκατομμυρίων Αργεντινών, αποτυπώνοντας συγχρόνως το συναίσθημα μιας ολόκληρης χώρας.

Ξεχνώντας, μάλιστα, κάποια στιγμή ότι βρίσκεται στον αέρα, του ξέφυγαν μερικά… γαλλικά από την ένταση της στιγμής.

Η χθεσινή αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της διοργάνωσης με την Αργεντινή να μην εγκαταλείπει την προσπάθεια, παρά το αρχικό 2-0 από την Αίγυπτο.

Το γκολ του Λιονέλ Μέσι για το 2-2 έδωσε νέα ώθηση στην ομάδα η οποία έκανε, τελικά, την ανατροπή με το νικητήριο 3-2.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, εξίσου εκρηκτική ήταν και η περιγραφή του Πάμπλο Γκιράλτ στο νικητήριο γκολ του Έντσο Φερνάντες, με τον σπίκερ να ξεσπά εκ νέου σε έξαλλους πανηγυρισμούς, βλέποντας την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, αδυνατώντας να κρύψει τόσο τη χαρά όσο και τη συγκίνησή του.

Argentine announcer Pablo Giralt's call of Enzo Fernandez' winner against Egypt must be seen — and heard — to be believed 🩵🤍 pic.twitter.com/WPse6UHOWC July 8, 2026

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