«Τρελάθηκε» ο Αργεντίνος σπίκερ με το γκολ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο – Τα… γαλλικά στον αέρα και η viral αντίδρασή του (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς σπίκερ της Αργεντινής, ενώ η συγκλονιστική περιγραφή του στον τελικό του Μουντιάλ του 2022 τον είχε κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο.
Ο λόγος για τον Πάμπλο Γκιράλτ ο οποίος έγινε ξανά viral, αυτή τη φορά για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε με το γκολ του Μέσι, κάνοντας το 2-2 απέναντι στην Αίγυπτο για τους «16» του Μουντιάλ.
Με τη φωνή του να «σπάει» από την ένταση, ο 52χρονος εκφωνητής ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς χτυπώντας το τραπέζι, με την περιγραφή του να μεταφέρει στους τηλεθεατές την αγωνία και τη χαρά εκατομμυρίων Αργεντινών, αποτυπώνοντας συγχρόνως το συναίσθημα μιας ολόκληρης χώρας.
Ξεχνώντας, μάλιστα, κάποια στιγμή ότι βρίσκεται στον αέρα, του ξέφυγαν μερικά… γαλλικά από την ένταση της στιγμής.
Η χθεσινή αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της διοργάνωσης με την Αργεντινή να μην εγκαταλείπει την προσπάθεια, παρά το αρχικό 2-0 από την Αίγυπτο.
Το γκολ του Λιονέλ Μέσι για το 2-2 έδωσε νέα ώθηση στην ομάδα η οποία έκανε, τελικά, την ανατροπή με το νικητήριο 3-2.
Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, εξίσου εκρηκτική ήταν και η περιγραφή του Πάμπλο Γκιράλτ στο νικητήριο γκολ του Έντσο Φερνάντες, με τον σπίκερ να ξεσπά εκ νέου σε έξαλλους πανηγυρισμούς, βλέποντας την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, αδυνατώντας να κρύψει τόσο τη χαρά όσο και τη συγκίνησή του.
Argentine announcer Pablo Giralt's call of Enzo Fernandez' winner against Egypt must be seen — and heard — to be believed 🩵🤍 pic.twitter.com/WPse6UHOWC— Men in Blazers (@MenInBlazers) July 8, 2026
Διαβάστε επίσης:
Ιορδάνης Χασαπόπουλος: «Θα κάνω ένα μικρό χειρουργείο»
O Kώστας Παπαχλιμίντζος παραμένει στην ΕΡΤ – Αποκτά καινούργια παρτενέρ
«Μαύρο» στη δημόσια τηλεόραση της Ουγγαρίας – Ο Μαγιάρ «ξηλώνει» δημοσιογράφους και κάθε ίχνος του Όρμπαν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.