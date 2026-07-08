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08.07.2026 11:00

«Τρελάθηκε» ο Αργεντίνος σπίκερ με το γκολ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο – Τα… γαλλικά στον αέρα και η viral αντίδρασή του (Video)

08.07.2026 11:00
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Αποτελεί έναν από τους πιο γνωστούς σπίκερ της Αργεντινής, ενώ η συγκλονιστική περιγραφή του στον τελικό του Μουντιάλ του 2022 τον είχε κάνει γνωστό σε όλο τον κόσμο.

Ο λόγος για τον Πάμπλο Γκιράλτ ο οποίος έγινε ξανά viral, αυτή τη φορά για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασε με το γκολ του Μέσι, κάνοντας το 2-2 απέναντι στην Αίγυπτο για τους «16» του Μουντιάλ.

Με τη φωνή του να «σπάει» από την ένταση, ο 52χρονος εκφωνητής ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς χτυπώντας το τραπέζι, με την περιγραφή του να μεταφέρει στους τηλεθεατές την αγωνία και τη χαρά εκατομμυρίων Αργεντινών, αποτυπώνοντας συγχρόνως το συναίσθημα μιας ολόκληρης χώρας.

Ξεχνώντας, μάλιστα, κάποια στιγμή ότι βρίσκεται στον αέρα, του ξέφυγαν μερικά… γαλλικά από την ένταση της στιγμής.

Η χθεσινή αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της διοργάνωσης με την Αργεντινή να μην εγκαταλείπει την προσπάθεια, παρά το αρχικό 2-0 από την Αίγυπτο.

Το γκολ του Λιονέλ Μέσι για το 2-2 έδωσε νέα ώθηση στην ομάδα η οποία έκανε, τελικά, την ανατροπή με το νικητήριο 3-2.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, εξίσου εκρηκτική ήταν και η περιγραφή του Πάμπλο Γκιράλτ στο νικητήριο γκολ του Έντσο Φερνάντες, με τον σπίκερ να ξεσπά εκ νέου σε έξαλλους πανηγυρισμούς, βλέποντας την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, αδυνατώντας να κρύψει τόσο τη χαρά όσο και τη συγκίνησή του.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 08.07.2026 11:07
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MEDIA

«Τρελάθηκε» ο Αργεντίνος σπίκερ με το γκολ του Μέσι κόντρα στην Αίγυπτο – Τα… γαλλικά στον αέρα και η viral αντίδρασή του (Video)

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