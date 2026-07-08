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08.07.2026 12:17

Ελεύθερος μέχρι την απόφαση για την έκδοσή του στην Αυστραλία ο Δαλαμάγκας

08.07.2026 12:17
dalamagas

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας κατέθεσε αίτημα άρσης του καθεστώτος κράτησης, το οποίο μάλιστα έγινε δεκτό.

Οπως μεταφέρει η ΕΡΤ, Ο Δαλαμάγκας μέχρι να υπάρχει οριστική απόφαση για το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία, όπου καταζητείται για φόνο από το 1999, θα αφεθεί ελεύθερος υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την παρουσία του κάθε 15 ημέρες στο αστυνομικό τμήμα.

Ετσι θα βγει από τις φυλακές Αγίου Στεφάνου μέχρι την συνεδρίαση του συμβουλίου εφετών Πάτρας, το οποίο θα αποφασίσει για έκδοση του ή όχι στην Αυστραλία.

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