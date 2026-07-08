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08.07.2026 11:13

Αργολίδα: Διασωληνωμένος ο 20χρονος που πυροβόλησαν στο κεφάλι αστυνομικοί σε καταδίωξη – Συνελήφθησαν με αυτόφωρο

08.07.2026 11:13
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Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Θριάσιο νοσοκομείο ο 20χρονος που τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών στην Αργολίδα, ύστερα από επεισοδιακή καταδίωξη που διήρκεσε πάνω από μισή ώρα και πέρασε μέσα από πέντε χωριά και την πόλη του Άργους.

Η καταδίωξη στην Αργολίδα

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Αργολίδας επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα στην περιοχή Πυργέλα του Άργους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης, ανέπτυξε ταχύτητα και προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο. Κατά την αστυνομία, επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέσα από το Άργος, το Ελληνικό, το Αεροδρόμιο, τα Σταθέικα και το Μοναστηράκι, προτού καταλήξει σε σούπερ μάρκετ.

Πώς τραυματίστηκε ο 20χρονος, σύμφωνα με την Αστυνομία

Όπως υποστηρίζει η αστυνομία, το όχημα του 20χρονου εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε. Στη συνέχεια, ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο.

Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 20χρονου.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, το οποίο τον μετέφερε αρχικά σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο της Αθήνας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος, με τραύμα στο κεφάλι, σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των όπλων τους.

Σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

Παράλληλα, έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες έγινε το περιστατικό.

Κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στη διαδρομή διαφυγής του 20χρονου, κοντά στο σημείο όπου έγινε το αρχικό σήμα στάσης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι.

Το όπλο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

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