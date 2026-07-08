Αργολίδα: Στο νοσοκομείο 20χρονος από πυρά αστυνομικών στη διάρκεια καταδίωξης

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Ένας 20χρονος νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του από πυρά αστυνομικών της ΟΠΚΕ, κατά τη διάρκεια καταδίωξης που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Αργολίδα.

Η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το περιστατικό, αναφέρει ότι ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου στην περιοχή του Άργους και επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα, ενώ μετά τον εγκλωβισμό του εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο.

Στο σημείο δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντας τον 20χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Κατά μήκος της διαδρομής διαφυγής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι, ενώ ο νεαρός φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, όταν είχε συλληφθεί καθώς στο όχημά του είχαν βρεθεί σιδερογροθιά, ρόπαλο και φάρο.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των όπλων τους, όπως προβλέπεται στις σχετικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Παράλληλα, σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.

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