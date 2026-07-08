Αργολίδα: Στο νοσοκομείο 20χρονος από πυρά αστυνομικών στη διάρκεια καταδίωξης

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Ένας 20χρονος νοσηλεύεται στο Θριάσιο Νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του από πυρά αστυνομικών της ΟΠΚΕ, κατά τη διάρκεια καταδίωξης που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην Αργολίδα.
Η ΕΛ.ΑΣ. σε ανακοίνωση που εξέδωσε για το περιστατικό, αναφέρει ότι ο νεαρός οδηγός δεν σταμάτησε σε σήμα ελέγχου στην περιοχή του Άργους και επιχείρησε να διαφύγει αναπτύσσοντας ταχύτητα.
Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς και υπηρεσιακά οχήματα, ενώ μετά τον εγκλωβισμό του εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και προσπάθησε να διαφύγει πεζός αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο.
Στο σημείο δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση των υπηρεσιακών τους όπλων, τραυματίζοντας τον 20χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε αρχικά σε νοσοκομείο της περιοχής και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο.
Κατά μήκος της διαδρομής διαφυγής εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι, ενώ ο νεαρός φέρεται να είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, όταν είχε συλληφθεί καθώς στο όχημά του είχαν βρεθεί σιδερογροθιά, ρόπαλο και φάρο.
Για το περιστατικό συνελήφθησαν οι δύο αστυνομικοί που έκαναν χρήση των όπλων τους, όπως προβλέπεται στις σχετικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.
Παράλληλα, σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη.
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