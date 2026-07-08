Τραμπ: Κόβει τις εμπορικές σχέσεις με την Ισπανία και «τελειώνει» την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά της Ισπανίας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ζητώντας από τους αξιωματούχους του να διακόψουν κάθε εμπορική σχέση με τη Μαδρίτη, ενώ χαρακτήρισε ως «καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί εγκαίρως» την ηγεσία του Ιράν.

«Η Ισπανία είναι απαίσιος εταίρος στο ΝΑΤΟ»

Σε κοινή συνέντευξη με τον Μαρκ Ρούτε και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, επικαλούμενος τη στάση της στο ζήτημα της Γροιλανδίας αλλά και την άρνηση συμμάχων να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Τραμπ ξεχώρισε ιδιαίτερα την Ισπανία, την οποία χαρακτήρισε «απαίσιο εταίρο στο ΝΑΤΟ».

«Δεν συμμετέχουν, δεν πληρώνουν, δεν θέλω καμία σχέση με την Ισπανία. Κόψτε κάθε εμπόριο με την Ισπανία, ακόμα και τις επισκέψεις. Δεν θέλουμε τίποτα», ανέφερε, λέγοντας ότι διέταξε τον υπουργό Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με τη Μαδρίτη.

Προέτρεψε δε τον Μαρκ Ρούτε να… μη μιλάει στην Ισπανία, διότι είναι… κακοί άνθρωποι, ενώ δε δίστασε να… προβλέψει ότι «η Ισπανία θα έρθει σε εμάς λέγοντας: “Παρακαλούμε, παρακαλούμε, θέλουμε να κάνουμε εμπόριο μαζί σας, κύριε”».

Πρώτη αντίδραση Μαδρίτης: Αναμενόμενες οι δηλώσεις Τραμπ – Δεν θέλουμε να αλλάξουν οι σχέσεις μας με τις ΗΠΑ

Από την πλευρά του, το γραφείο του Σάντσεθ, ανέφερε ότι «η Ισπανία αντιμετωπίζει τις δηλώσεις Τραμπ ως κάτι το αναμενόμενο», σημειώνοντας ότι «έχουμε καλές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές σχέσεις, δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό».

Τέλος στο μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν – Δεν ισχύει η κατάπαυση του πυρός

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την ηγεσία του Ιράν ως καρκίνο που πρέπει να αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

«Δεν θέλω να ασχοληθώ μαζί τους. Είναι άρρωστοι άνθρωποι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόμενος στους Ιρανούς, μετά τις νέες ανταλλαγές πυρών μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι νομίζει πως τελείωσε το μνημόνιο κατανόησης (MOU) που είχε συμφωνηθεί με το Ιράν, πυρπολώντας την πορεία των συνομιλιών.

Πρόσθεσε, δε, ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν ισχύει πλέον, μετά τις νέες εχθροπραξίες.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός με το Ιράν «τελείωσε» χαρακτηρίζοντας του Ιρανούς «ψεύτες».

«Σε ό,τι με αφορά, τελείωσε (…) είναι χάσιμο χρόνου να διαπραγματεύεσαι μ’ αυτούς, είναι ψεύτες», είπε.

Οι δηλώσεις του συνοδεύτηκαν άμεσα με αύξηση κατά περισσότερο του 5% των τιμών του πετρελαίου.

Επίθεση και στο ΝΑΤΟ

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ «δεν έχουν φερθεί σωστά» στις ΗΠΑ, λέγοντας πως η Ουάσινγκτον πληρώνει δυσανάλογα πολλά για την προστασία των συμμάχων της.

«Είμαι πολύ θυμωμένος με το ΝΑΤΟ, γιατί πληρώνουμε πάρα, πάρα πολλά», ανέφερε.

Παράλληλα, επέμεινε ότι η Γροιλανδία αποτελεί «μεγάλο πρόβλημα» για τις ΗΠΑ, συνδέοντας το θέμα με τη συνολική του δυσαρέσκεια απέναντι στη Συμμαχία.

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