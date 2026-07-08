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08.07.2026 12:26

Βαθαίνει το ρήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ: Και ο Αλεξιάδης θέτει θέμα αδιαφάνειας στην Κ.Ε. και ζητά στοιχεία μετά τις παραιτήσεις

08.07.2026 12:26
tryfon-alexiadis

Σε κρίση διαρκείας έχει μπει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ με το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του κόμματος να θέτουν θέμα αδιαφάνειας ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Κ.Ε. του κόμματος.

Έτσι, μετά τον Νίκο Παππά, και ο Τρύφωνας Αλεξιάδης θέτει ζήτημα αδιαφάνειας όσον αφορά στη σύνθεση του σώματος και κατηγορεί τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, ότι δεν δίνει τα στοιχεία μετά τις παραιτήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες, προφανώς έχουν προκαλέσει αλλαγές στη σύνθεσή της Κ.Ε.

Σε ανάρτησή του στο Facebook o πρώην υπουργός αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «τα θέματα διαφάνειας, δημοκρατίας, ισότητας και συντροφικότητας ήταν και παραμένουν βασικές αρχές στην λειτουργία, και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ καθορίζει αναλυτικά όρια και διαδικασίες. Αναγκάζομαι να ενημερώσω δημόσια τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του ΣΥΡΙΖΑ, για λόγους που θα αναλυθούν πιο κάτω»

«Στις 2.7.26 έστειλα email, με το οποίο ζητούσα ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής συγκεκριμένα στοιχεία, λόγω “προβλημάτων” που διαπιστώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μέχρι και σήμερα απάντηση με email δεν έλαβα, παρά sms με υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Καλώ την ύστατη ώρα τον Πρόεδρο και την Αναπληρώτρια Γραμματέα να χορηγήσουν τα αυτονόητα στοιχεία», αναφέρει και τονίζει ότι:

«Στην κρισιμότητα της περιόδου και στο δημοσκοπικό σημείο που έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε την πολυτέλεια για τρικυμίες σε ποτήρι, αλλά για ενότητα, δημοκρατία, διάλογο. Θα είναι βαρύτατη πολιτική ευθύνη (όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής) να υπάρχει η υποψία, πως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν, “οργανωμένα”, μέλη που είχαν παραιτηθεί ή άλλοι που είναι σε άλλο κόμμα» «δείχνοντας» την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Είναι αυτονόητο ότι η δημόσια αυτή καταγγελία, γίνεται γιατί δεν έχω τα στοιχεία μελών της Κεντρικής Επιτροπής, γεγονός που βαρύνει όσους θεωρούν ατομική ιδιοκτησία τα κομματικά δεδομένα», καταλήγει.

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