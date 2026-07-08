Βαθαίνει το ρήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ: Και ο Αλεξιάδης θέτει θέμα αδιαφάνειας στην Κ.Ε. και ζητά στοιχεία μετά τις παραιτήσεις

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

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Σε κρίση διαρκείας έχει μπει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ με το ένα μετά το άλλο τα στελέχη του κόμματος να θέτουν θέμα αδιαφάνειας ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Κ.Ε. του κόμματος.

Έτσι, μετά τον Νίκο Παππά, και ο Τρύφωνας Αλεξιάδης θέτει ζήτημα αδιαφάνειας όσον αφορά στη σύνθεση του σώματος και κατηγορεί τον πρόεδρο του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλο, ότι δεν δίνει τα στοιχεία μετά τις παραιτήσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίες, προφανώς έχουν προκαλέσει αλλαγές στη σύνθεσή της Κ.Ε.

Σε ανάρτησή του στο Facebook o πρώην υπουργός αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «τα θέματα διαφάνειας, δημοκρατίας, ισότητας και συντροφικότητας ήταν και παραμένουν βασικές αρχές στην λειτουργία, και το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ καθορίζει αναλυτικά όρια και διαδικασίες. Αναγκάζομαι να ενημερώσω δημόσια τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και του ΣΥΡΙΖΑ, για λόγους που θα αναλυθούν πιο κάτω»

«Στις 2.7.26 έστειλα email, με το οποίο ζητούσα ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής συγκεκριμένα στοιχεία, λόγω “προβλημάτων” που διαπιστώθηκαν στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Μέχρι και σήμερα απάντηση με email δεν έλαβα, παρά sms με υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν. Καλώ την ύστατη ώρα τον Πρόεδρο και την Αναπληρώτρια Γραμματέα να χορηγήσουν τα αυτονόητα στοιχεία», αναφέρει και τονίζει ότι:

«Στην κρισιμότητα της περιόδου και στο δημοσκοπικό σημείο που έχει περιέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχουμε την πολυτέλεια για τρικυμίες σε ποτήρι, αλλά για ενότητα, δημοκρατία, διάλογο. Θα είναι βαρύτατη πολιτική ευθύνη (όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής) να υπάρχει η υποψία, πως για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν, “οργανωμένα”, μέλη που είχαν παραιτηθεί ή άλλοι που είναι σε άλλο κόμμα» «δείχνοντας» την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Είναι αυτονόητο ότι η δημόσια αυτή καταγγελία, γίνεται γιατί δεν έχω τα στοιχεία μελών της Κεντρικής Επιτροπής, γεγονός που βαρύνει όσους θεωρούν ατομική ιδιοκτησία τα κομματικά δεδομένα», καταλήγει.

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