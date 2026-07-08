Χανιά: Βρήκε στο χωράφι του πατάτα… 6 κιλών! – «Πάει» για ρεκόρ Γκίνες

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Μια σπάνια ανακάλυψη έκανε παραγωγός στο Νέο Χωριό του Δήμου Αποκόρωνα στα Χανιά, όταν κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών έβγαλε από το χωράφι του μια πατάτα βάρους 6 κιλών και 150 γραμμαρίων.

Το εντυπωσιακό εύρημα ξεπερνά κατά πολύ τα συνηθισμένα μεγέθη της εγχώριας αγροτικής παραγωγής και έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, με τον παραγωγό να εξετάζει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει μια θέση στο Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες.

Πώς εντοπίστηκε η πατάτα-γίγας

Σύμφωνα με το apokoronaslife.gr, η συγκομιδή της πατάτας έγινε κατά τη διάρκεια των τακτικών αγροτικών εργασιών του παραγωγού στην περιοχή του Αποκόρωνα.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η διαδικασία εκταφής χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην υποστεί ζημιά το ασυνήθιστο προϊόν. Το μέγεθος της πατάτας ήταν τέτοιο που από την πρώτη στιγμή προκάλεσε έκπληξη.

Τη ζύγισε και δεν πίστευε στα μάτια του

Η ζυγαριά επιβεβαίωσε το εντυπωσιακό μέγεθος του βολβού: η πατάτα ζύγιζε 6 κιλά και 150 γραμμάρια.

Ο παραγωγός, βλέποντας το αποτέλεσμα, δεν πίστευε στα μάτια του, καθώς πρόκειται για μέγεθος που σπάνια συναντάται, ακόμη και σε περιοχές με έντονη αγροτική δραστηριότητα.

Η αγροτική παραγωγή στην Κρήτη φημίζεται για την ποιότητά της, ωστόσο τέτοια μεγέθη αποτελούν εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο για τα δεδομένα του νησιού.

Δεν… μαγειρεύεται εύκολα

Το μέγεθος της συγκεκριμένης πατάτας είναι τόσο μεγάλο που καθιστά δύσκολο το μαγείρεμά της με τον παραδοσιακό τρόπο.

Εκτιμάται, μάλιστα, ότι η ποσότητά της επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες ενός μεγάλου τραπεζιού, γεγονός που κάνει το εύρημα ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Πάει για Ρεκόρ Γκίνες

Οι συγχωριανοί του παραγωγού, αλλά και τοπικοί φορείς, τον παροτρύνουν ήδη να καταθέσει επίσημη αίτηση για το Βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες.

Το σημερινό επίσημο ρεκόρ φέρεται να ανήκει σε πατάτα από το Νότιγχαμσαϊρ της Αγγλίας, η οποία ζυγίζει περίπου 5 κιλά.

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